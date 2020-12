Un Día de la Constitución en el que no se sabe qué se celebra

La Constitución española cumple, hoy, cuarenta y dos años. Fue la fórmula con la que en España se superó un periodo delicadísimo de la historia reciente. Se salía de una dictadura, sonaba el ruido de sables con más frecuencia de lo deseado, la situación económica no invitaba a festejar nada de nada, la sociedad se debatía entre el pasado que se había vendido como acogedor y exclusivo, y el futuro más incierto; el terrorismo golpeaba con una dureza brutal; y el conjunto se movía sobre el filo de una navaja inestable y fino en exceso. Aunque, ahora, algunos creen que se hizo todo mal, el año 1.978 fue clave para que en España se viviera, posteriormente y hasta hoy mismo, un periodo estable y próspero como nunca antes se había disfrutado. La democracia colocó sobre un altar la Constitución de 1.978 y allí sigue aunque sean muchos los que quieran demoler un modelo de Estado producto de esa Constitución.

El Gobierno de España tiene dentro ministros que desean claramente destruir lo que tenemos e imponer un nuevo tipo de Estado. No se duda en el seno de ese Gobierno en llegar a acuerdos con partidos independentistas, con partidos de claro corte republicano que no han sabido entender ese perfil de nuestros monarca que podría pasar por el mismo que cualquier presidente de república pudiera tener. Los ministros de Unidas Podemos, encabezados por Iglesias y Garzón, no dudan en manifestar públicamente que «las instituciones del 78 están agotadas», las mismas en las que ellos ejercen su labor como ministros.

Pedro Sánchez está consintiendo con gran cinismo, puesto que en el acto institucional de hoy ha defendido la Carta Magna y ha elogiado sin aparentes ambages la Transición española, que se ataque a la Monarquía, se intente el asalto a la Justicia o se pisoteé el castellano como idioma.

Nadie sabe qué se ha festejado hoy puesto que frente a la cámara de televisión se elogia la Constitución y en cualquier otro momento se trata de destrozar.