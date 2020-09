Un hijo predilecto más que justificado

El Arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, ya es Hijo Predilecto de Sevilla. Aunque algunas asociaciones laicas han protestado por ello, este reconocimiento es justo y recompensa un trabajo y una dedicación que han sido impecables desde que en 2009 se hiciera cargo del Arzobispado de Sevilla.

Cáritas ha sido la entidad que ha propuesto y promocionado este nombramiento. El alcalde de Sevilla ha apoyado la iniciativa desde el principio y sin complejos.

El trabajo de monseñor Asenjo al frente de la archidiócesis ha estado teñido, desde el primer día, de una actitud conciliadora y colaboradora con todas las instituciones laicas de Sevilla y de Andalucía. Además, ha cuidado del extraordinario patrimonio artístico y ha logrado que se restaurasen edificios singulares como el propio Palacio Arzobispal. La sensibilidad de Juan José Asenjo respecto al patrimonio eclesiástico -que es patrimonio de todos- ha sido de gran ayuda para que se lograsen objetivos imposibles de alcanzar si las relaciones entre instituciones fueran deficientes.

Por otra parte, el seminario sevillano es uno de los que mayor número de vocaciones recoge cada año y las hermandades de toda la diócesis han crecido gracias a una labor pastoral muy cercana del arzobispo. El trabajo ha sido intenso y fructífero.

Tradicionalmente, el arzobispo de Sevilla siempre ha sido cardenal. Esa vez no ha sido así y es una pena. Si bien es cierto que no es el único caso en España, el gesto de Roma no deja de ser doloroso para los católicos sevillanos que hubieran recibido ese nombramiento con alegría por su importancia para la comunidad cristiana.

Este nombramiento de carácter civil y laico, por tanto, tiene gran importancia. Un buen arzobispo como ha sido Juan José Asenjo se merecía el gesto.