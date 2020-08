Ya se vive una segunda oleada inevitable

España, según muchos expertos, está inmersa en la segunda oleada de Covid-19. Los datos son tercos y ayer teníamos en España 580 brotes activos, con 6.900 casos asociados; el Ministerio de Sanidad reportaba 1.895 casos en 24 horas sin contar los de Aragón que es la Comunidad Autónoma más castigada en esta segunda oleada. Ya no se pueden emplear eufemismos para referirse a lo que, claramente, representa un nuevo golpe de la Covid-19 a la sociedad española.

Los datos en España son los peores de Europa. Parece que no se ha aprendido nada durante los cinco meses anteriores y seguimos igual que antes de comenzar esta pesadilla que se está llevando por delante la vida de miles de personas, la economía de nuestro país y, seguramente, el futuro de una generación completa.

La atención primaria de la sanidad pública sigue sin dotarse del presupuesto necesario para tener un estructura adecuada y el personal justo; los rastreadores que nos anunciaron como la piedra angular de la lucha contra la Covid-19 son 5 veces menos de los necesarios; las carencias en las diferentes administraciones han sido notables y no se han solucionado después de haber pasado momentos terribles. Es evidente que el Ministerio de Sanidad y las consejerías autonómicas han fallado. Ni supieron leer lo que iba a ocurrir a primeros de año, ni están sabiendo leer la situación actual. Pero, del mismo modo, los ciudadanos no estamos colaborando tan bien como podía esperarse. Si a esos comportamientos insolidarios se suman las masificaciones en los transportes públicos o en las gradas de las plazas de toros; o las condiciones en algunos puestos de trabajo en empresas que no han sabido tomar las medidas adecuadas, tenemos una situación similar a la que se vivió hace unas semanas.

Es necesario que se ponga solución a una situación que, claramente, está a punto de convertirse en un auténtico problema que costara vidas humanas y la salud de muchas personas.