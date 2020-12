Muñoz y Pabón, cien años después (y II): El Rocío, la Macarena y... Joselito

Habíamos dejado en la primera parte de este especial al impar canónigo de Hinojos rondando por San Lorenzo. Ahora toca marcharse a San Gil. Es sabido que la Virgen de la Esperanza fue coronada tres veces entre 1913 y 1964 con la corona de Reyes . En la primera de esas imposiciones, la que se ha venido en llamar “coronación popular”, había vuelto a ser imprescindible el concurso de Muñoz y Pabón. Aquella joya no dejaba de ser la guinda de la imparable revolución estética catalizada por Rodriguez Ojeda que resumió en su fundamental palio rojo de 1908 el revisionismo ornamental que había comenzado algunos años antes, a raíz de la restauración de los paramentos del Ayuntamiento que supuso la creación del palio iniciático de las Cigarreras por parte del pintor ornamental Pedro Domínguez. Todo ello hay que entenderlo en medio de un proceso imparable que convirtió al Renacimiento y el Plateresco en el nuevo arte de las cofradías y de toda una ciudad que empezaba a reinventarse mirándose en sus mejores espejos.

La batuta de Muñoz y Pabón volvió a ser fundamental en la organización de la ceremonia, celebrada en San Gil el viernes de dolores de 1913 y bendecida por el arzobispo Almaraz. Pero el prelado no fue el encargado de imponer la nueva presea en las sienes de la Virgen. ¿Estaba marcando las distancias legales para certificar que no se trataba de la preceptiva y rarísima coronación canónica? Daba igual: a la que pasaría a la historia como coronación popular de la Macarena no le faltó su cardenal, tampoco su propio manto: el camaronero de Juan Manuel Rodríguez Ojeda y el estreno de unas joyas fundamentales para entender la iconografía contemporánea de la dolorosa de la Madrugada: las célebres mariquillas de cristal verde que había adquirido Joselito, seguramente por indicación de su amigo Juan Manuel que, con el propio Pabón, formaron un curioso triángulo creativo que cambio la fachada de la cofradía.

La ceremonia, con la Virgen entronizada en su palio, sirvió de colofón a los cultos cuaresmales de aquel año. El Correo de Andalucía recogió los detalles de aquel fastuoso ceremonial: “La hermosa imagen de la Esperanza se hallaba colocada en el paso vistiendo la saya y el manto con el que hace estación y luciendo todas las joyas”. El texto también señalaba un dato fundamental que remarcaba el protagonismo de nuestro canónigo: “Terminada la bendición, el canónigo lectoral señor Muñoz y Pabón, revestido con traje coral y acompañado de reyes de armas subió al paso de la Virgen y colocó a Nuestra Señora la hermosa corona de oro”. El dato no es baladí y conviene recalcarlo. Fue Muñoz y Pabón -no el cardenal Almaraz- el instrumento de esta coronación popular que se adelantó medio siglo a las bulas de Roma. La Virgen ya tenía su manto, su paso y su corona. Y el nombre de Muñoz y Pabón se unió al de otros personajes y actores fundamentales -Gestoso, Domínguez, Rodríguez Ojeda y hasta Joselito- que iban a cambiar para siempre la envoltura de la propia Semana Santa.