Álvaro Romero viste de realismo a mujeres de todas las edades en ‘Déjate de cuentos’

Dice Álvaro Romero, colaborador de El Correo de Andalucía desde que empezó este siglo, que de lo que más orgulloso se siente en su último libro es de que cada uno de sus diez relatos los protagonice una mujer de una edad distinta. "El primer relato está protagonizado por una niña, prácticamente una adolescente, y los siguientes, por una joven que se ve acosada, o por otra que busca trabajo, por otra más que ya lo tiene pero se ve explotada, o por una mujer que encuentra el amor verdadero en su trabajo... En fin, que hasta hay protagonistas maduras que vienen de vuelta de ese trabajo como un vicio o directamente una anciana que encuentra el sentido de su vida en contar que todo podría haber sido de otra manera". Déjate de cuentos (Ediciones Pangea) está ya disponible en la web de la editorial, y esta misma semana llegará a todas las librerías.

“Déjate de cuentos no va a dejar indiferente a nadie”, asegura Olivia Carballar en el prólogo, y añade: “La capacidad de Álvaro Romero Bernal para encontrar significados en los detalles del día a día y su amor por la literatura arman una obra que va más allá de la pura narrativa”. La obra, ilustrada con acuarelas que la pintora Míriam Estévez Lázaro ha ido realizando especialmente para cada relato, hace un mágico guiño en cada uno de ellos a las protagonistas femeninas de los cuentos tradicionales, desde Ricitos de Oro hasta Rapunzel, pasando por La Bella Durmiente o La Lechera, pero de una forma absolutamente original y actualizadora. “Puede que, de un momento a otro, se les venga a la cabeza Caperucita, Blancanieves, La Sirenita, tal vez”, advierte la autora del prólogo, “pero aquí no van a encontrarlas. Aquí no habitan, no se confundan. Quienes habitan aquí son mujeres reales. Es la mujer que se pasa horas y horas en una oficina trabajando sin ver a su hijo. Es la mujer que busca coquinas y también justicia. Es la hijastra que acoge a su hermano. Son los maltratadores. La educación. La sociedad. Déjate de cuentos es, por mucho que nos duela, la vida misma. Es hoy”.