Bormujos apaga su Navidad por el brillo de Elena Huelva

Esta mañana, ella misma publicaba un mensaje ella misma en sus redes sociales: «Hoy me he despertado no de la mejor forma, es más, nada bien, un muy susto. Están siendo días muy difíciles, están siendo muy complicados cada vez más , pero como sabéis yo soy más fuerte, y más complicada. Quiero que sepáis que yo ya gané, hace mucho. Seguimos, siempre».

La joven luchaba contra un sarcoma de Ewing. Su propia familia ha dado la noticia pasadas las cinco y media de la tarde en las redes sociales: «Elena os baila y os mira desde su estrella».