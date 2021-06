Cantillana podría quedar confinada una semana más

Cantillana mantiene la tasa de incidencia de la COVID-19 por encima de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes una semana más. Situación que ha llevado al comité de expertos sanitarios a volver a solicitar el confinamiento para la localidad, que se prorrogaría así una semana más si la justicia lo confirma.

Este miércoles, jornada semanal de revisión de la incidencia de la pandemia, Cantillana acumula 114 casos positivos en los últimos 14 días, 48 de ellos correspondientes a la última semana. Con ello, la tasa de incidencia se sitúa en 1.061 casos, la segunda más alta de la provincia por detrás de Herrera (que marca 1.191 casos por 100.000 habitantes).

Con ello, el Comité territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de la provincia de Sevilla ha determinado en la reunión de actualización semanal que Cantillana permanezca en nivel 4 grado 2 (en el que se encuentra desde el pasado día 18) y que se prorrogue, por tanto, el cierre perimetral y el cese de la actividad no esencial durante una semana más.

Este confinamiento tendrá que ser nuevamente ratificado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), como ya sucediera la semana pasada, y por el que la localidad permanecerá cerrada en principio hasta la medianoche del día 25 de junio .

La tendencia mantenida esta semana apunta a la bajada de los contagios

Si bien, la evolución de los contagios viene marcando durante esta semana una tendencia a la baja. Los 122 positivos contabilizados el lunes bajaron a 121 el martes y 114 este miércoles, descendiendo la incidencia desde 1.136 a 1.061 casos por 100.000 habitantes.

De mantenerse esta dinámica y bajar del umbral de los 1.000 casos, podría caber la posibilidad de que no se prorrogase el cierre, como ocurrió hace dos semanas – cuando directamente no llegó a aplicarse – . En ese momento, y a pesar de la ratificación del confinamiento por parte del TSJA, no se publicó oficialmente el auto al respecto del alto tribunal andaluz en virtud de un acuerdo adoptado por el Comité. En esta cláusula se determinaba que, en caso de bajar de la tasa de 1.000 casos en el momento de la ratificación, no se haría pública la resolución judicial en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), por lo que no entraría en vigor. Por ello, esa semana la localidad evitó el cierre .

Cantillana se sitúa en el primer puesto en lo que a incidencia se refiere en la comarca de La Vega del Guadalquivir desde el pasado 7 de junio. Con oscilaciones en el número de positivos y leves subidas y bajadas, la incidencia se ha mantenido desde entonces por encima de los 1.000 casos a excepción del 11 de junio, día en que fue ratificado el primer confinamiento que no se llevó a efecto.