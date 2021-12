Chani Aparicio: «La venganza es un placer momentáneo con el que no se llega a ningún sitio»

El afán por la fama lleva a la protagonista a adentrarse en el mundo paranormal para sumar seguidores y alcanzar la desorbitada popularidad que deseaa. A pesar de los consejos de su entorno para que no lo haga, Marisa acaba de forma inexorable en ese ámbito desconocido , con consecuencias insospechadas.

Esta historia conforma la segunda novela de la escritora – nacida en Conil de la Frontera pero rinconera de adopción tras casi tres décadas como vecina de la localidad –. “La novela tiene un trasfondo, y es que no todo vale para llegar a la fama”. Una lección sin intención de ser moraleja, pero que pretende hacer ver en el libro que “no puedes pisotear al que cree o piensa de manera diferente” por conseguir unos objetivos – como la fama – en los que el fin posiblemente no justifique los medios.

El título aventura los derroteros por los que puede avanzar el contenido – ya que vindicta significa venganza –. Sin desvelar nada al respecto, la autora señaló que, si bien es “un sentimiento innato en nosotros”, la venganza “es un placer momentáneo con el que no se llega a ningún sitio”.

Aunque a la hora de escribir, tras plantear la idea “los personajes crean vida y te llevan por caminos que no pensabas siquiera”, la novela de Chani Aparicio tiene un importante componente de realidad, al estar basada “un conjunto de noticias de actualidad” recopiladas de los medios de comunicación y que “se ven desgraciadamente muy a menudo”.