Dos Hermanas pone en marcha varias campañas para prevenir del avance del Covid-19 y fomentar los hábitos saludables

El Ayuntamiento de Dos Hermanas ha puesto en marcha varias campañas con la intención de concienciar a la ciudadanía nazarena de la importancia de seguir las pautas marcadas por el Gobierno de España para frenar el avance del Covid-19 y fomentar la actividad física durante los días que dure el confinamiento.

“# Estevirusloparamostodos”

Los mensajes lanzados a través de la campaña #Estevirusloparamostodos informan que se logrará detener el virus “si no te confías”, “si te mentalizas de que todo esto no va a ser fácil”, “cada vez que te lavas las manos”, “cuando te reúnes por videoconferencia”, “si te quedas en casa”, “si viajas solo cuando es imprescindible”, “si evitas lugares concurridos”, “cuando no compartes información falsa”, “si ayudas y haces caso a nuestros profesionales” y “cuando confías en que vamos a superar esto”.

Asimismo se incorporan una serie de medidas para protegerse contra la afección como la higiene de manos frecuentes; evitar tocarse ojos, nariz y boca; evitar el contacto cercano a menos de un metro; cubrirse la boca y la nariz al toser; además del uso de pañuelos desechables.