El Ayuntamiento de Gerena decreta medidas adicionales para frenar los contagios por coronavirus

El consistorio va a reforzar la limpieza del viario público, recuperando las labores de desinfección. Y como última de estas nuevas disposiciones, el Alcalde ha explicado que ha dado “órdenes de que se vigile con mayor intensidad el cumplimiento de las normas de seguridad y prevención en la calle y en los establecimientos”. En relación a los establecimientos hosteleros, el Alcalde ha explicado que ha convocado “a los bares y restaurantes de la localidad para recordar la necesidad de que se impliquen al máximo en la aplicación de las normas sanitarias”.

Del mismo modo, el primer edil ha expuesto que se van a hacer “llamamientos continuos al compromiso individual, porque de todos depende que la situación mejore”. Para ello se van a poner en marcha campañas informativas “sobre cómo actuar en caso de ser positivo o convivir con alguien contagiado”, así como la realización de un programa divulgativo en la televisión local “con profesionales que nos instruyan” sobre la COVID-19 y su prevención.

El Alcalde ha querido destacar que “no somos un caso excepcional. Hay muchos pueblos afectados con una situación bastante peor”. A pesar de ello, ha hecho hincapié en que “eso no es ningún consuelo ni ninguna excusa para tomarnos a la ligera el riesgo”. Ha apelado directamente a todos los vecinos y, en especial, a los más jóvenes, para incidir en la necesidad de no descuidar las medidas sanitarias, principalmente “en el ámbito familiar y con los amigos, en reuniones privadas, cuando bajamos la guardia”.