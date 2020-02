El Cristo Yacente del Santo Entierro anuncia la Semana Santa en Dos Hermanas

El Cristo Yacente de la Hermandad del Santo Entierro en su Síndone será la imagen que anuncie la Semana Santa de Dos Hermanas en este año 2020, así lo ha decidido el artista sevillano afincado en la localidad nazarena, Fernando Vaquero, autor de la obra.

Una sábana de 1,95 x 1,27 metros, cosida a una tela oscura, que le hace las veces de soporte, hace una composición original de 2,50 x 1,50 metros. Con la intención de acercarse de la mayor forma posible al color de la Síndone de Turín, Vaquero ha aplicado diversos pigmentos y café, para posteriormente encolarla y realizar la pintura del Cristo Yacente. Además, para hacerla aún más reconocible, le ha incluido los característicos restos de quemaduras que sufrió la Síndome original cuando se custodiaba en Chamberí.

Uno de los motivos por los que la talla cristífera de la Hermandad del Santo Entierro sea la imagen que anuncie la Semana Santa nazarena ha sido la gran amistad que unía al autor con Jesús Ríos, un joven hermano de la corporación que falleció el pasado mes de octubre. Fernando Vaquero expresó que durante todo el proceso creativo ha tenido su imagen en su cabeza y al que ha querido dedicar su obra “me he dado cuenta de que el motivo de haber utilizado la Síndone no era al azar. Sin saberlo, él me ha llevado a utilizar el símbolo perfecto que explica visualmente el tránsito de la muerte a la vida eterna”.