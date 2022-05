El Cuervo lucha para que su romería sea Fiesta de Interés Turístico de Andalucía

El Cuervo de Sevilla, el último pueblo de la provincia hacia el sur, tiene en 2022 motivos más que suficientes para la celebración, pues se cumplen 30 años de su segregación e independencia de Lebrija. Hoy, en la presentación del cartel de su romería, en honor de la patrona local, la Virgen del Rosario, el alcalde, Francisco José Martínez (PSOE), no solo ha subrayado la efeméride, sino su empeño en que la Junta reconozca por fin a esta fiesta como de Interés Turístico de Andalucía, después de 62 años de historia y de haberse convertido en un alegre punto de encuentro no solo para toda la comarca, sino en la frontera que supone el municipio para dos provincias, la de Sevilla y la de Cádiz. No en vano, el regidor cuerveño ha anunciado ya que en la labor que han comenzado de promoción de su romería presentarán la fiesta en varios municipios de Cádiz y en las Diputaciones de ambas provincias.