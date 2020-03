El Festival de Cine de La Vieja Encina se aplaza a causa del coronavirus

La prevención ante el coronavirus ha llegado a la Sierra Morena de Sevilla. Y lo ha hecho en el peor momento posible. En el día de hoy, jueves, estaba previsto que comenzara la séptima edición del Festival de Cortometrajes de Terror y Fantástico de La Vieja Encina , en San Nicolás del Puerto. Un evento que goza de enorme popularidad, ya que se trata de un evento internacional. Sin embargo, el telón no se abrirá. El Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto hacía público esta mañana, poco antes de las 12 que, como medida de prevención ante la amenaza del COVID-19 este festival quedaba suspendido.

Esta suspensión no supone el fin de la séptima edición de este festival. En estos momentos la organización está barajando fechas para su traslado, aunque aún no hay nada cerrado. No hay que olvidar que, en este 2020 el festival cambiaba su fecha de celebración, ya que tradicionalmente se había venido desarrollando en enero. El coronavirus ha impedido su estreno en marzo.

Hasta ahora no hay ningún caso registrado por el COVID-19 en la comarca. Sin embargo, la prevención sanitaria ha hecho que ya se vean suspendidos algunos actos. Así, al de la celebración del Festival se ha sumado también la Color Run que había de celebrarse este sábado en El Pedroso, así como eventos de carácter cultural y deportivo.