El Garrobo constituye su propia plataforma para exigir atención médica las 24 horas del día

El Garrobo no se rinde ni renuncia a volver a tener médico las 24 horas del día . Es por ello que este domingo los vecinos de la localidad han dado un paso más en sus acciones para reclamarlo, constituyendo una plataforma que encauzará la movilización ciudadana y se sumará al Ayuntamiento para hacer más fuerza en una lucha que es común a todos los garrobeños .

La agrupación nace con la intención de dar un sustento y una organización a las acciones que hasta el momento se han venido llevando a cabo, así como ir de la mano con el Ayuntamiento en las exigencias en materia de Salud. Pero no por ello el movimiento vecinal tiene intención ni adscripción política, pues su único objetivo es “seguir peleando, seguir luchando, y no parar hasta que consigamos lo que teníamos antes” en la atención primaria. “No es politización, es necesidad”, aseguran, justificándose en las características particulares de la localidad. “Otros pueblos piden pediatra u otras especialidades, nosotros pedimos médico durante todo el día”.

Atención médica solo en horario de mañana, reducida a tres días en verano

La localidad sufre “recortes” desde que, “antes de la declaración de la pandemia”, se restringiesen las consultas a un único médico que pasa consulta de lunes a viernes y de 8.00 a 15.00 horas. Fuera de este horario y los fines de semana, los pacientes y las urgencias son derivados al centro de salud de Gerena, “a 15 kilómetros de El Garrobo y por una carretera calificada como peligrosa”.

El Garrobo cuenta oficialmente con 812 habitantes, cifra variable según las épocas del año y que aumenta especialmente en verano. Se trata además de una población envejecida en la que “el 40% son personas mayores, con patologías graves en muchos casos, que requieren salidas del médico por urgencias, lo que provoca retrasos y esperas en las consultas”. En verano la problemática se agudiza al reducirse las consultas a 3 horas 3 días a la semana, con un facultativo compartido con El Ronquillo precisamente cuando “más población hay”.