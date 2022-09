El Pedroso celebra con éxito de participación su I Actuatlón Familiar

Suele decirse que en estos tiempos quien no corre.... vuela. Y el que no, nada. Y con ello no nos referimos al pronombre que indica la ausencia de acción alguna, sino a la tercera persona de singular del presente de indicativo del verbo nadar. Es decir, que en estos tiempos quien no corre... nada, y en el caso que nos ocupa, las dos cosas a la vez.

El Pedroso es una localidad que destaca por lo mucho que ofrece. Véase sin más, lo que es capaz de organizar cada año por el Puente de la Inmaculada. Sin embargo, también es reseñable su capacidad innovadora. Y esta se refleja en ámbitos tan dispares como la cultura o el deporte. En este último caso, este pasado viernes se ha llevado a cabo la primera edición de una disciplina con vocación de permanencia en el tiempo, el acuatlón familiar. Una competición organizada por el Área de Deportes del Ayuntamiento de El Pedroso y que ha contado con la colaboración de diversos comercios locales.

Atletismo y natación

Se trata de una modalidad deportiva que conjuga atletismo con natación. Llama pues la atención que se pueda desarrollar en una localidad de interior como esta de El Pedroso. Sin embargo, la proximidad de las pistas de atletismo de su polideportivo, con las instalaciones de la piscina municipal, hace que sea perfectamente realizable, por lo que desde este viernes podemos decir que habemus acuatlón en El Pedroso.

Tal y como se esperaba, lo novedoso de la disciplina y la perfecta organización que el consistorio pedroseño suele llevar a cabo en estos casos, hicieron de la jornada todo un éxito de participación. La caída progresiva del sol dibujaba por otra parte un entorno agradable que, junto a las temperaturas suaves de la sierra, conseguían meter al deportista en ese halo indescriptible del que también participaba el público.

Deportes para todas las edades

Y con estos ingredientes tan afables daba comienzo la competición en todas sus categorías. Ese fue otro de los alicientes de la jornada, la participación de personas de distintas edades. Así, se abrió la competición a niños y niñas de 6 años hasta los 18 que marcaban el comienzo de la categoría senior. En función de su categoría (Alevín, Infantil o Juvenil) las distancias recorridas serían mayores o menores. De esta manera, los Alevines dieron una vuelta a la pista de atletismo y después se introdujeron en la Piscina para hacer un largo; los Infantiles realizaron dos vueltas y dos largos; y los juveniles tres vueltas y tres largos. En la categoría reina, la senior, las vueltas a la pista fueron cuatro, como cuatro también fueron los largos realizados.