El Pedroso pone de manifiesto la vocación de servicio público de sus gobernantes

Ser alcalde, alcaldesa o concejal lleva aparejado un fuerte componente de servicio público. De eso no cabe duda. Y ese componente, en época de crisis como la que vivimos actualmente, no es que se agrande, es que se agiganta en dimensiones inimaginables. Hoy más que nunca el trabajo de un servidor público para con su pueblo no tiene límites, y en El Pedroso lo saben.

Compromiso con quien más lo necesita

Ya el pasado año Miguel Ángel López, edil del consistorio pedroseño, se convertía en noticia por su bonita labor en las terapias de recuperación de su vecina Ángela. Esta vez su ayuda, y la de sus comapañero del equipo de gobierno que encabeza Juan Manuel Alejo, se centra en María del Carmen Morcillo, una pedroseña de 63 años a la que el COVID-19 ha dejado importantes secuelas.

El calvario de María del Carmen comenzó durante la tercera ola, cuando el pueblo se vio sorprendido por un rebrote de contagios. Tras un cribado masivo a María del Carmen se le informó de que tanto su hija como su marido habían dado positivo. Ambos personas de riesgo, esta vecina de El Pedroso no vio la manera de aislarlos y al final acabó contrayendo el virus ella misma. El COVID-19 se cebó especialmente con ella. Tuvo que ser hospitalizada durante más de cuarenta días, treinta y dos de los cuales los pasó en UCI. Los primeros días en la Unidad de Cuidados Intensivos fueron especialmente duros, e incluso no se contaba con ella. Sin embargo, María del Carmen salió de la UCI. Eso sí, el virus le ha dejado importantes secuelas, especialmente de movilidad.

Solución hasta la rehabilitación médica

Mientras llega la hora de que los facultativos médicos procedan a su revisión y comience la rehabilitación médica, el Ayuntamiento de El Pedroso ha decidido volcarse con su caso y, antes de que sea tarde, llevar a cabo los cuidados y ejercicios necesarios para comenzar su particular rehabilitación. Así, son los propios ediles pedroseños quienes desplazan a María del Carmen hasta la piscina de Constantina y es el propio Miguel Ángel, tal y como ya hiciera el pasado año con Ángela quien procede a realizar su terapia. Pero aunque sea él quien lleve el peso de esa rehabilitación detrás está también el trabajo, el apoyo y la contribución del resto de concejales del equipo de gobierno de El Pedroso y de su Alcalde, Juan Manuel Alejo. Y es que cuando todo falla, o mientras llegan los medios necesarios, ahí está la vocación de servicio público de aquellos que gobiernan no solo en un despacho sino también a pie de calle, por y para sus vecinos.