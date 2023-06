«Estamos aquí para trabajar por el pueblo, que avance y se desarrolle»

José Raimundo López (1977) ha conseguido hacerse con la alcaldía de Alcolea del Río de forma “sorpresiva” pero con mayoría absoluta y desde una plataforma independiente.

Hijo de alcoleano, nacido y criado en Sevilla, volvió a sus raíces para ser un vecino más del pueblo. Costalero, romero, feriante y carnavalero, es hermano de todas las hermandades de la localidad. Esta implicación le ha permitido generar “inquietudes de mejora” para el pueblo, uno de los empujes para postular la candidatura, que le ha llevado con una victoria holgada a cambiar el color del Ayuntamiento y suceder al alcalde más longevo de la provincia .

Casado y padre de tres hijos, es licenciado en Biología y responsable de Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales de una multinacional en Andalucía occidental, trabajo del que ya se encuentra en excedencia para la dedicación plena a su pueblo.

La Plataforma con la que ha llegado a la alcaldía se define como independiente, pero ¿se orienta más hacia alguna tendencia ideológica?

No se le ha querido dar ninguna orientación, los que la componemos somos políticos, es una iniciativa municipalista. Sabemos cuáles son las posibles mejoras que necesita nuestro pueblo y nos hemos echado adelante para hacer una alternativa, pero ni tiene significación política ni la buscamos. Entendemos que esto no debe ser un inconveniente frente a otras administraciones. De hecho nos hemos puesto en contacto con otros gobiernos independientes de la comarca y la provincia y hemos comprobado que no han tenido ningún tipo de discriminación.

El pueblo lleva 28 años gobernado por el mismo partido y el mismo alcalde, y en la primera incursión en política le arrebatan al PSOE la hegemonía con mayoría absoluta. ¿A qué atribuye este giro en la política local?

Ha sido muy sorpresivo para nosotros alcanzar el gobierno municipal en la primera concurrencia a las elecciones. Nos lo planteamos como reto y con mucha ilusión, y la verdad es que ha sido una sorpresa muy positiva.

Entendemos que principalmente había ganas de algo nuevo. Hemos tenido una gestión durante estos años con sus cosas buenas y malas, pero no voy a criticarla. El municipio en líneas generales está bien, pero veíamos que había una serie de puntos que se podían mejorar. Creo que había muchas ganas de cambio y los votantes lo han decidido así.

¿Cuáles son las líneas en las que se articulará esta legislatura?

Vamos a trabajar por la transparencia, el desarrollo económico; un plan de ordenación urbana, que lleva tiempo pendiente y que sería muy importante para cubrir carencias de suelo industrial y para crecimiento de municipio; por la juventud y para reactivar la vida municipal.

¿Qué ayuntamiento ha recibido?

Hemos encontrado muy buena actitud por parte de los trabajadores. En cuanto a la situación económica, las cuentas están saneadas como es de público conocimiento.

¿Cuáles son los problemas más acuciantes que presente Alcolea del Río?

Hay necesidad de reordenación del tráfico, es una de las principales quejas que hemos tenido. Hay carencia de viviendas para los jóvenes, para que la población se quede aquí fijada.