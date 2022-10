La Sierra Morena insta a la Junta a tratar el problema del agua

A finales de 2017, los diez alcaldes de la Sierra Morena de Sevilla pusieron encima de la mesa de asuntos de planificación futura el conflicto del agua y la necesidad de conexión de todos los pueblos, garantizando el consumo a los ciudadanos. Ahora, con la presente situación de sequía y los problemas a los que esta comarca ha asistido este verano, este conflicto se agrava más si cabe.

En la Sierra Morena de Sevilla se encuentran los pantanos de Melonares (que abarca los términos municipales de El Pedroso, Almadén de la Plata y Castilblanco), Huéznar (en El Pedroso, Cazalla de la Sierra, Constantina, San Nicolás y Alanís), El Pintado (términos de El Real de la Jara, Cazalla de la Sierra y Guadalcanal), José Torán y Retortillo (ambos de Puebla de los Infantes, Las Navas de la Concepción y Constantina). Se da la circunstancia de que ninguno de ellos está conectado a alguno de los pueblos de esta comarca y sin embargo dan de beber a otras zonas de la provincia.

Agravio intensificado

Lo que ya de por sí constituye un agravio para estos pueblos se intensifica en estos últimos años, en los que están siendo más frecuente los problemas de abastecimiento a estas poblaciones, por lo que resulta difícil de entender que el territorio suministre agua a 1.500.000 ciudadanos de la provincia y miles de hectáreas para regadío y en el territorio existan problemas de suministro de agua para las personas y que el ganado tenga sed.

Según explica el grueso de alcaldes en un documento que firman al unísino, “la Ley de Aguas es muy clara, la Junta de Andalucía tiene la competencia para el impulso de estas infraestructuras hidráulicas siempre que sean de interés para la Comunidad Autónoma de Andalucía”.

Interés preferente

Por ello, los alcaldes y alcaldesa de los municipios que conforman la Sierra Morena de Sevilla, a excepción del de Almadén de la Plata, piden y reiteran la solicitud para que el proyecto de Sierra Morena de Sevilla sea de Interés Preferente para la Comunidad Autónoma Andaluza.

Durante 2020 y 2021, aseguran, “la Diputación de Sevilla ha realizado y financiado la redacción del proyecto, a petición de estos ayuntamientos. Un proyecto, cuyo coste asciende a unos 45 millones de euros, pudiéndose fasear o no”.

La sorpresa para estos alcaldes y alcaldesa ha sido que la petición para nominar este proyecto de Interés para la Comunidad Autónoma de Andalucía ha sido votada por todos los grupos políticos de la Diputación (Grupo Socialista, Grupo Ciudadanos, Grupo Unidas Podemos, Grupo VOX) a favor, excepto el Grupo Popular que se ha abstenido.

Por su parte, en sede parlamentaria andaluza, Grupo Socialista, Grupo Vox y Grupo Adelante han votado a favor y el Grupo Popular ha votado en contra.

No al debate político

Los máximos mandatarios de estas localidades no han querido entrar en el debate político contemplado en el diario de sesiones del Parlamento de 29 de septiembre, “más dirigido a contiendas políticas que a problemas de sus pueblos”. Sin embargo, afirman que no entienden el voto en contra del Grupo Popular “dando la espalda a unas necesidades reales como lo demuestra el discurso de su representante, que ni siquiera nombra o señala a la Sierra Morena Sevillana”. Además, consideran que algo tan importante como el agua, es decir, “la vida”, ha de alejarse de otra estrategia política que no sea la de satisfacer necesidades de un territorio, generoso con sus recursos naturales, pero olvidado en este sentido. “Queremos más cohesión territorial y menos discriminación por razón del territorio, es de justicia para quien da y no recibe y para los que su prioridad para el reto demográfico es pensar en el bienestar de las personas que ahora viven en él y las que vivirán, pura definición de Sostenibilidad”.

Por ello han pedido una reunión urgente con la Junta de Andalucía para tener la información que hasta ahora no les han proporcionado ni solicitado y se dé una explicación a los representantes del territorio sobre esa negativa.