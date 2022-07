La Virgen del Carmen regresa a las calles de Guadalcanal

Dijo San Agustín: “¿Qué es el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Pero si tuviese que explicárselo a alguien no sabría cómo hacerlo”. Pues eso, ¿qué son veinte años?, sobre el papel dos décadas, cuatro lustros y un número indecente de días. Pero realmente ¿qué son veinte años al lado de este 17 de julio? Prácticamente nada . Así de relativo es el tiempo.

De nuevo la Plaza de España de testigo de una primera levantá al cielo . De un nuevo sueño hecho realidad. De una nueva demostración de tesón y compromiso que pone sobre la mesa la Agrupación Parroquial de la Sagrada Resurrección , de cuya corporación es titular esta imagen. De nuevo letras de oro para el libro de estos jóvenes que no dejan de soñar , y lo más importante, de cumplir sueños. Para ellos es el futuro, no cabe duda.

Como si de un guiño a la historia se tratase, el cortejo irrumpió en un barrio que prepara su fiesta grande. Allá, antaño, se fraguó aquella hermandad, y después de tanto tiempo, la imagen volvía para visitarles, para decirles que el tiempo no pasó, sino que fue el transcurrir inexorable de la vida el que hizo correr el reloj. Pero no, el tiempo no pasó, porque otra vez estábamos aquí, con la misma fe y alegría que un día derramamos. Que un barrio no entiende de horas, minutos o días. Se mantiene impertérrito a la espera de momentos como este.

Y a partir de aquí nuevamente espacio para la instantánea. Cuando ya el manto de la noche asomaba tocó bordear esa majestuosa Plaza de Santa Ana, buscar lo inédito de la calle Minas y sumergirse a continuación en Costaleros, con un pueblo a sus pies, y mirando de frente ya a la recogía. Con la maestría que caracteriza a un grupo humano como este, el paso se fue por Santiago y D. Juan Campos hasta desembocar en la Plaza de España de nuevo para cerrar una magnífica jornada. Un día excelso y espléndido donde vuelve a escribirse una página para la historia. Que las que hubo en blanco se arrancaron del tirón, y que, a fin de cuentas, como dijo Gardel... que veinte años no es nada...