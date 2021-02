Las Navas de la Concepción someterá a votación popular salir del Parque Natural Sierra Norte

El Ayuntamiento de Las Navas de la Concepción va a realizar una consulta popular para decidir si la localidad sale o no del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla . Así lo hacía saber este mismo sábado su Alcalde, Andrés Barrera después de llevarlo al pleno municipal celebrado un día antes.

La gota que ha colmado el vaso, según desvela Barrera, es la del incidente por el sellado del antiguo vertedero municipal. A su llegada a la Alcaldía, el primer edil solicitó a la Consejería de Medio Ambiente una actuación sobre ese vertedero, a lo que el ente autonómico instó a la cesión de los terrenos para poder actuar sobre ellos, eximiéndole además de todos los impuestos municipales. Tres años más tarde, sin embargo, el consistorio recibía la notificación del inicio de un proceso sancionador por tener en su término municipal un vertedero ilegal. Según Barrera, lejos de aceptar las responsabilidades adquiridas, la Junta de Andalucía comunica que no solo no se les va a ayudar a sellar este vertedero sino que, además, de no hacerlo por sus propios medios se podrían enfrentar a una sanción de 2.400.000 euros. Ante esta situación ha de intervenir la Diputación de Sevilla, quien mete el vertedero navero en uno de sus planes de urgencia. Una vez sellado y, a pesar de que se comunica a la Junta, esta procede a sancionar al Ayuntamiento de Las Navas del Concepción con 60.000 euros.