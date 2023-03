Presentado el libro 50 años de historia del Guadalcanal CD

El fútbol no está reñido con la literatura. Y una muestra de ello la aporta Antonio Murillo. Tal vez su nombre y apellido no suene demasiado llamativo, sin embargo, cuando se nombra a “Muri” en Guadalcanal, Constantina, Cazalla, Llerena o Jerez de los Caballeros la cosa cambia. Hablamos de toda una institución del fútbol en la Sierra Morena sevillana y en la Campiña Sur de Extremadura. Ya no solo en aquellos clubes que tuvieron la fortuna de disfrutar de su fútbol, sino también de aquellos otros a los que le tocó sufrirlo.

Además de su buen hacer en el terreno de juego o en los banquillos, Muri es también conocido por su faceta literaria. Y es que a su avidez lectora sin parangón se le une la facilidad de pluma para contar historias. Y claro está, cuando se une el talento futbolístico al talento literario sale a la luz una obra como 50 años de historia del Guadalcanal CD.

Segunda obra de Muri

Se trata de la segunda obra de Antonio Murillo, tras Batallitas Futboleras, que viera la luz en enero del año 2019. Tras aquella primera incursión literaria, Muri consideró que aún se le quedaban en el tintero otras muchas historias que el lector debía conocer y así escribió este segundo volumen que ha sido impreso por la Diputación de Sevilla, con la colaboración del Ayuntamiento de Guadalcanal, y que se ha presentado en la mañana de este domingo.

A dicha presentación acudieron jugadores de la época en la que Antonio Murillo jugó, tanto en el Llerenense, como en el Guadalcanal o en otros equipos. Junto a ellos, futbolistas a los que entrenó en Guadalcanal, tanto en categoría senior como en categorías inferiores, durante su faceta de Monitor Deportivo del Ayuntamiento guadalcanalense.

Fue el Alcalde de Guadalcanal, Manuel Casaus, quien abrió el acto destacando el singular carácter de Muri. Él, particularmente, lo conoció bien, pues fue jugador suyo en los noventa, y también protagonista de una de las anécdotas de las que se compone el libro. De esta manera, relató el peculiar “castigo” que les ponía cuando perdían o no daban la talla en un encuentro, pero también del buen corazón del que goza el exfutbolista y escritor.

La semilla de nuestros jóvenes

A continuación, tomó la palabra Ignacio Gómez, Delegado de Cultura del Ayuntamiento de Guadalcanal, quien ha sido el encargado de maquetar y servir de puente entre el autor y la Diputación de Sevilla para la impresión de este libro. El edil quiso resaltar las cuatro décadas que estuvo ejerciendo de monitor de deportes, puesto desde el cual “fue sembrando la semilla del fútbol en los nuevos jóvenes que se fueron incorporando y que ahora en los últimos años estamos viendo su resultado”.

Esta segunda obra de Antonio Murillo “Muri”, se resumen en 304 páginas divididas en 81 capítulos. Una lectura que resulta amena, pues la extensión de los mismo no es excesivamente larga y lo que se cuenta es altamente entretenido. De esta manera, el lector encontrará divertidas anécdotas del escritor jugando en diversos campos de nuestra geografía, así como otras tantas de niños y niñas que a lo largo de su vida entrenó, y cómo no la de aquellos seniors entre los que se encontró una generación de oro que consiguió el primer y único ascenso del Guadalcanal CD a la Primera Regional. Entre estos estaba el propio Alcalde, Manuel Casaus, del que Antonio Murillo, recordó la anécdota protagonizada con Lauren, el que fuera jugador de Sevilla FC, Levante o Mallorca.

Junto a esta, durante su intervención en la presentación del libro, relató otras muchas batallitas de las que se compone el libro. Aprovechando la presencia allí de muchos de los protagonistas, el escritor guadalcanalense departió con todos ellos en un ambiente distendido que abrió el apetito lector de los allí presentes y deseando que la faceta escritora de Muri sea igual de extensa que lo fue su carrera deportiva, ya fuera dando patadas al balón, dirigiendo desde el banquillo o enseñando a generaciones y generaciones de jugadores.