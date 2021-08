Seis meses de cárcel por criar a un perro atado con un alambre

El Juzgado de lo Penal número 14 de Sevilla acaba de dictar sentencia condenatoria contra una palaciega por el maltrato de un perro desde que era un cachorro al que, cuando lo descubrió una vecina en 2011, se lo comían todo tipo de parásitos y hubo que abrirle el cuello con cirugía para sacarle el alambre que tenía incrustado. Aquella vecina llamó entonces a la Policía Local y a la asociación El Buen Amigo, de largo recorrido en el municipio, y se llevaron al animal para “curarlo o sacrificarlo”. El aspecto del animal era tan lamentable que todos, escandalizados por lo que veían, pensaron más bien lo segundo, aunque, milagrosamente, el animal se salvó y acabó adoptado por una familia del País Vasco. El Bueno Amigo, en todo caso, denunció a la dueña del can y ahora, una década después y tras un calvario judicial en cuyo camino podría haber prescrito el caso, la sentencia condena a la palaciega a seis meses de cárcel y a pagar los gastos derivados de la asistencia veterinaria y los servicios prestados por la asociación animalista.

Para ello fue providencial que la Fiscalía se adscribiera en 2017, pues, como señala la presidenta de El Buen Amigo, Cándida Valera, “siempre dependemos de que haya una persona especialmente sensible con el sufrimiento de los animales”. Y la fiscal lo fue cuando vio, horrorizada, las fotos del perro.

La asociación animalista de Los Palacios y Villafranca conocía de sobra el proceder de la dueña del perro, “porque no era la primera vez que veíamos las auténticas barbaridades que hacía con los animales”, como tener a media docena atados con cadenas y un montón de pitracas de carne a la distancia justa para que no alcanzaran. “Tenían las pezuñas desgastadas”, recuerda Valera, que ha recordado que, al día siguiente del rescate del perro en cuestión, la Policía Local acudió a la misma casa y sacaron seis perros más. “Hay varios focos de maltratadores así en el pueblo que compran, cambian, pagan favores con los perros y los mantienen en pésimas condiciones”, asegura.

No irá a la cárcel

La propia sentencia de hace solo unos días, a la que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, recoge que en el acto del juicio oral, que tuvo lugar el pasado 29 de junio, se solicitó por parte del letrado de la defensa “la suspensión de la pena privativa de libertad de seis meses de prisión impuesta a la condenada, no oponiéndose el Ministerio Fiscal y acordándose dicha suspensión, condicionada a que durante el plazo de dos años no cometa delito alguno y asimismo a que abone la responsabilidad civil, de tal forma que si no cumpliere se le revocaría la pena ahora suspendida”.

Cándida Valera, en todo caso, asegura que el caso ya un “triunfo” por lo que supone, pues se trata del primer caso que va más allá del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Utrera. El hecho de que este caso haya llegado no solo a juicio, sino por Lo Penal, y que haya habido sentencia condenatoria en menos de dos meses, hace pensar a los miembros de El Buen Amigo que “algo está cambiando”.