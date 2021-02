Terremoto en el PSOE de Sevilla: El sector crítico de Carmona exige solución a la gestora

Bajan revueltas las aguas en el PSOE de Sevilla. Al continuo murmullo mediático de un posible relevo de Susana Díaz de cara a las elecciones autonómicas del próximo año, se une la situación de varias agrupaciones locales en la provincia que se encuentran regidas por gestoras, algunas de ellas, como la de Carmona, incumpliendo los propios estatutos del partido.



Y es que, desde el sector crítico socialista carmonense, afirman que esta situación de interinidad, va “en connivencia con la secretaría provincial y las cuotas que han de pagar con el voto de los delegados en la asamblea provincial”. El próximo congreso socialista andaluz permite la presentación de delegados en listas primarias que “podrían dar un resultado sorpresivo”, afirman, como en su día ocurrió con Susana Diaz y Pedro Sánchez.



Actualmente, cuentan los críticos carmonenses, “entre las prebendas cruzadas y estando en situación de gestora, se retiró el acceso a la sede del partido a los miembros del grupo opositor, cediéndoselo al actual portavoz del grupo municipal, Agustín Guisado, que actúa como secretario general; llaves que quedaron custodiadas por Sotero Martín, presidente de la gestora y que, en una nueva actuación partidista, entregó a Guisado”, critican.



Igualmente, este grupo, que en noviembre de 2019 tendría mayoría entre los afiliados de Carmona, se queja de “la opacidad de dicha gestora”, pues en reiteradas ocasiones han solicitado información en las distintas reuniones en la sede municipal “sin que en ningún momento hayamos obtenido respuesta alguna”. Dichas peticiones han sido recogidas en las actas que firman los distintos miembros. Este grupo crítico carmonense del PSOE viene trabajando con un bufete de abogados local con objeto de “denunciar ante la justicia ordinaria todas estas irregularidades”, aseveran.



Asimismo, alegan “una falta de transparencia en el estado de las cuentas”, pues, habiéndolas solicitado en varias reuniones de la gestora y por escrito a la secretaría provincial del PSOE, así como al ex alcalde de Lora del Río, Francisco Javier Reinoso, miembro de la ejecutiva provincial, el grupo opositor ha tomado la decisión “de informar, dado el silencio sobre esta irregularidad, al Tribunal de Cuentas”.



Por último, desde este sector crítico, piden que “se convoque urgentemente una asamblea extraordinaria para la elección de la nueva secretaría general y que se cumpla lo establecido en los reglamentos del partido en cuanto al censo y el derecho a voto”, concluyen



El caso Ana Cabello



Dentro de esta polémica surgida en el seno de la agrupación socialista de Carmona, emerge la dimisión de Ana Cabello, que fuera concejal electa hasta 2019. Ana Cabello presentó su candidatura a primarias para las elecciones municipales de 2019. En ese momento, Cabello alega que sufrió “la obstaculización antes, durante y después de tal evento, no sólo por la dirección del partido en Carmona, centrada en la secretaria general -en aquel momento Carmen González- y otros miembros de la ejecutiva, sino, también, por las directrices emanadas de la secretaría general del PSOE de Sevilla”, al frente del cual se encuentra la mano derecha de Susana Díaz, Verónica Pérez.



Igualmente, la ex edil afirma que dicho bloqueo ha sido “ejercido igualmente” por el actual portavoz del PSOE de Carmona, Agustín Guisado, “en aquellos entonces candidato también a primarias, predilecto de la organización provincial y cuyos hechos hacia mí fueron denunciados al comité federal de Ética y Garantías del PSOE a nivel nacional, el cuál, pese a la falta de competencia en aquellos momentos, -dado que lo era del PSOE Provincial o de Andalucía-, al no haber resuelto nada a fecha de hoy, lo ha vuelto a retomar Ferraz”, denuncia públicamente.



Llama la atención que, como consecuencia de aquellos acontecimientos, la agrupación socialista Julián Besteiro de Carmona ha decaído en casi un 50% de afiliaciones, según datos del sector crítico. Los resultados desde que está al cargo la actual dirección “no han sido peores en la historia de la agrupación de Carmona”, indica la afectada.



Cabello, en una misiva remitida a Ferraz, asevera que “se despreció a los propios militantes, a quienes se excluyeron de formar parte de la candidatura que presentara el actual portavoz municipal, configurándola incluso con sólo diez miembros, de los veinticuatro con que iba constituida”, algunos de ellos, añade, “ni siquiera pertenecían al partido en aquellos entonces, alterándose el orden del resultado de la asamblea con objeto de intercalar en los primeros puestos a personas sin historial político afín al candidato y a la directiva”, concluye.



Un final de 2019 convulso



Todo se remonta al 12 de septiembre de 2019. Un grupo de militantes de la agrupación socialista de Carmona presentó una moción de censura contra la entonces secretaria general , Carmen González, y su Comisión Ejecutiva Municipal, cumpliendo todos los requisitos establecidos. Dos semanas después, el 27 de septiembre y, antes de poder debatirse y aprobarse, en su caso, la anterior moción de censura, González presentó su dimisión el último día, en el que, según el artículo 389.2 de los Estatutos Federales, debería haber convocado la Asamblea General de militantes para debatir y aprobar, en su caso, la moción presentada.



Corría el 5 de octubre de 2019. Es en ese momento cuando se decide, tras el acuerdo adoptado por la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Sevilla, suspender de sus funciones al órgano ejecutivo de la Agrupación Municipal del PSOE de Carmona y crear una Comisión Gestora , bajo la presidencia de Sotero Manuel Martin Barrero, alcalde de Cazalla. De hecho, la propia secretaria de organización del órgano ejecutivo provincial de Sevilla, la ex consejera Sonia Gaya, mediante conversación por WhatsApp, confirma a miembros del sector crítico la constitución de dicha gestora ese mismo día 5. Quince meses después, todo continúa igual.



Comienza a andar la Gestora



Antes de la llegada de la pandemia, la gestora de Carmona comienza a mantener diversas reuniones. El 21 de octubre de 2019 tiene lugar la primera en la sede del órgano ejecutivo provincial, en la sede socialista de Luis Montoto. En dicha reunión se establecen las bases de cómo va a funcionar la gestora e, incluso, se designa un Comité Electoral para organizar la campaña de las Elecciones Generales del 10 de Noviembre. En esa comisión, comienzan a notarse las fricciones. Miembros del sector crítico solicitan información sobre el censo de militantes con derecho a voto a fecha de constitución de la Gestora.



Tres semanas, después, el 13 de noviembre de 2019, tiene lugar la segunda reunión, esta vez en Carmona. En dicho encuentro se reitera el interés de los críticos por conocer las cuentas de la Agrupación y conocer el censo de militantes con derecho a voto a fecha de constitución de la Comisión Gestora. Es el día en el que, además, se procedió a designar a los miembros de la mesa electoral para el día de la consulta a la militancia sobre el preacuerdo con Unidas Podemos para garantizar la gobernabilidad en España.



Finalmente, y con fecha de 15 de enero de 2020, mediante mensaje de WhatsApp, Sonia Gaya notifica a miembros críticos de la gestora que promovieron la dimisión de Carmen González, la resolución de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE en Ferraz, con fecha de 5 de diciembre en el que se ratifica el acuerdo adoptado el 4 de octubre por la Comisión Ejecutiva Provincial, pero además, dice que la Comisión Gestora se designa ese mismo día y que tendrá un mandato de 90 días a partir de esa fecha.



Las elecciones para elegir nueva asamblea en Carmona debieron haberse celebrado el 5 de enero de 2020. Un año después, la gestora sigue incumpliendo los propios estatutos del PSOE a nivel nacional. Y la agrupación socialista de Carmona, otrora la más numerosa en militantes de entre todas las formaciones políticas de la capital de Los Alcores, sigue de forma interina sin cabeza visible, pero bajo una gestora que, a día de hoy, continúa sin dar solución a las numerosas denuncias interpuestas por los propios militantes, caminando en completo cisma local y enfrentada de forma cainita, fiel reflejo de su situación a nivel provincial y regional.