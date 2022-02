Un recetario mezcla de vanguardia y tradición

Un corazón solidario



Hablar del chef de Lolita Fusión es también hablar de su eterna vinculación al colegio de los Salesianos de Carmona, donde, con apenas 13 años, encandilaba a los claustros de profesores y maestros de manera voluntaria con almuerzos en días señalados que dejaban a más de uno con la boca abierta... y el estómago lleno. Lo suyo no era sentarse frente a un libro de Lengua y Literatura o Matemáticas. Era la cocina. Y en eso sí que dedicaba horas y horas.



Pero no todo iban a ser sartenes, comandas y menús. Su corazón cristiano ha ido siempre un paso adelante. Pablo García ha abierto siempre las puertas de su casa a sus amigos y tendido la mano a sus familiares. Por las tardes, su salón podía congregar a más de quince personas, jóvenes y no tan jóvenes que preferían estar con él que deambular por la calle.



Se le iluminan los ojos cuando recuerda a su abuela Natividad, que le inculcó las recetas más tradicionales con las que, con dificultades para llegar a la encimera de granito, miraba embobado y retenía en su mente y en su alma. Y en su eterno recuerdo está su tía Dolores, con la que ha compartido casi 30 años de su vida pared con pared, mano con mano, alma con alma.



La Abuela de Dragones y Pablo García



Lolita Fusión es hoy uno de los referentes en gastrobares de Carmona y de la provincia de Sevilla, como así lo atestiguan el aplauso general con el que fue recibido en el segundo acto de la presentación de su libro, frente a todos sus clientes que acudieron a los menús degustación en 2020, en un lleno absoluto. Junto a él, Guadalupe Fiñana, más conocida como La abuela de Dragones , y por ser ganadora de la primera edición de Masterchef Abuelos, quien derrochó cariño y ternura, además de momentos únicos cargados de risas y anécdotas en la presentación de Recetario, el libro de Pablo García Román. Guadalupe aportó la tradición, la enseñanza de los fogones tradicionales y la fuerza de voluntad de seguir sintiéndose joven y activa a sus más de 87 años de vida. Todo un ejemplo.



Pablo habló, igualmente, de cómo es capaz de utilizar productos de todos los continentes que rara vez se han visto en nuestro pueblo, como el plancton del Atlántico, el ají peruano, el atún seco o el pan bao de Japón; sin olvidar la tradición con el pollo de corral, la ternera, las mejores berenjenas de la huerta o el bacalao trabajado de mil formas, resultado de su etapa emigrante por el norte de España.



En definitiva, dos jornadas diferentes en Lolita Fusión que mostraron a la sociedad carmonense y al público en general la obra de un chef que no solo mira el balance económico de su restaurante al final de mes, a veces difícil por la escalada de precios asfixiante, sino también el afán de superación que, desde hace 32 años, ha caracterizado la vida y obra de Pablo García Román.