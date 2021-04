Una parada poética para conmemorar el Día del Libro en la Rinconada

Como también de la superación nace la creación de Nuria del Saz . Periodista, poeta y escritora, se define como comunicadora, ya que “ no me quedo con etiquetas pequeñas , sino con nombres grandes que abarquen todo”. Llega por primera vez a este encuentro etiquetada, sin embargo, como la primera – y hasta el momento única – presentadora invidente de informativos en televisión.

Su meta, aseguraba “no es publicar, es disfrutar con lo que hago y expresarme”. Y para ello, tanto el periodismo como la poesía son sus vías. De la necesidad de expresión nacen sus tres poemarios – ‘Alma Atrapada’, ‘Paraíso íntimo’ y ‘Matronalia’ – y la novela autobiográfica ‘A ciegas en Manhattan’. Si bien, “al principio escribía lo que surgía”, con el tiempo ha aprendido a “llamar a la inspiración. Las cosas hay que trabajarlas, los poemas no se recogen en los árboles. Algunos de los poemas de los que más satisfecha estoy han surgido trabajándolos y provocándolos”.

Como motivación principal para escribir, “lo que verdaderamente me mueve es el amor, y de eso escribo, con diferentes formas de sentir y diferentes tipos de amor, ya sea a la vida, a la naturaleza o desde la maternidad”. Y para ello su discapacidad nunca ha sido un inconveniente. “En el ámbito literario, con los compañeros poetas, he sentido que mi discapacidad no contaba, y eso me ha hecho muy feliz. En su naturalizad, la ceguera no ha sido importante y así lo he sentido yo”.