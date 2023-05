Edulcorantes artificiales: alternativas para una dieta saludable

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha emitido nuevas recomendaciones sobre el consumo de edulcorantes no azucarados en su reciente guía . Una de las principales conclusiones es que el uso de estas alternativas no proporciona beneficios a las personas que desean perder peso al reducir su consumo de azúcar.

Según la OMS, sustituir el azúcar con edulcorantes no azucarados no contribuye al control del peso a largo plazo, ni ayuda a disminuir el riesgo de enfermedades no transmisibles. Por lo tanto, se desaconseja su consumo y se sugiere considerar otras formas de reducir los azúcares libres, como optar por alimentos con azúcares naturales, como frutas, o elegir alimentos y bebidas no edulcoradas.

No existen diferencias significativas en cuanto al riesgo asociado al consumo de estos edulcorantes en comparación con el consumo de azúcares, según un estudio encargado por la propia OMS y en el cual se basan las recomendaciones. La reducción del consumo de azúcares en nuestra dieta es ampliamente respaldada por el consenso científico, pero es importante destacar que el problema radica en los niveles de consumo, no en el consumo en sí.

“Sustituir los azúcares libres con NSS (edulcorantes no azucarados) no ayuda a controlar el peso en el largo plazo. La gente debe considerar otras formas de reducir los azúcares libres, como consumir alimentos con azúcares naturales, como fruta, o comida y bebidas no edulcoradas”, explicaba en una nota de prensa Francesco Branca, director de la OMS para Nutrición y Seguridad Alimentaria.

El motivo de reducir el consumo de estos edulcorantes no azucarados está principalmente relacionado con la salud, ya que se han identificado numerosos impactos negativos asociados a su consumo. Estudios han señalado que su consumo está vinculado a un mayor riesgo de enfermedades cardíacas y diabetes tipo 2. Además, el consumo excesivo de azúcar también se ha relacionado con un mayor riesgo de ciertos tipos de cáncer, depresión, problemas hepáticos, acné y envejecimiento celular.