¿Está relacionada la diabetes con una mala alimentación?

Pese a que la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune y, por ello, no se puede prevenir de ninguna forma, gran parte de los casos de diabetes tipo 2 y sus complicaciones podrían evitarse manteniendo una dieta saludable, una actividad física regular y rehusando el consumo de tabaco. Por ello, la dietista- nutricionista de Nutriqueni, Vanesa Fernández García, nos trae algunos consejos y recomendaciones para cuidar nuestra alimentación de cara a esta popular enfermedad.

La diabetes es una enfermedad que cada día afecta a más personas. Según datos de Las Naciones Unidas, se estima que 425 millones de adultos padecían diabetes en 2017, frente a los 108 millones de 1980. Debido a este aumento de casos, el Día Mundial de la Diabetes, que se celebra cada 14 de noviembre, busca concienciar y sensibilizar sobre una enfermedad rodeada de desconocimiento y de acceso médico, ya que millones de personas con diabetes en todo el mundo no pueden acceder a la atención que necesitan.

La diabetes puede aparecer en nuestras vidas de dos maneras distintas: diabetes de tipo 1 y de tipo 2. En ambos casos los síntomas son muy parecidos, “aumentan las ganas de orinar, la sed, pérdida de peso, mayor sensación de hambre, cansancio, somnolencia, etc...” explica la nutricionista.

La diabetes tipo 1 se desarrolla principalmente en la infancia y en la adolescencia. Se trata de una enfermedad autoinmune y por ello no se puede prevenir, no depende del estilo de vida ni de la alimentación. “El cuerpo no puede producir insulina y debe tener un control diario de la glucemia y contabilizar los hidratos de carbono para saber cuánta insulina inyectarse”.

A pesar de este control, la alimentación de un niño diabético de tipo 1 no está restringida y puede comer de todo, pero es aconsejable que conozca más sobre los grupos de alimentos, especialmente sobre los que llevan hidratos de carbono. “Su alimentación debe ser completa, saludable y no pasar hambre, no tienen que tener déficit para poder tener un buen desarrollo y crecimiento”.

Esta alimentación debe ser saludable y variada, dependiendo esta de la edad, altura, sexo y actividad física. “Aunque tendrá un horario flexible, lo que debe evitarse es un salto u olvido de las tomas, ya que esto puede provocar descompensaciones o desequilibrios”, advierte la experta.

En el caso de la diabetes tipo 2, esta se desarrolla normalmente siendo adultos y es causada por una mala alimentación, hábitos sedentarios, por una predisposición familiar, gestacional, entre otras. “El páncreas va generando menos insulina y de esto dependerá si tendremos que tomar medicación oral o inyecciones de insulina. Si se pilla a tiempo y junto a la medicación se toma una buena alimentación y se practica deporte, en la mayoría de casos no tendrá que darse la situación de la inyección”.

A diferencia de la diabetes tipo 1, este tipo de diabetes podría evitarse si se lleva a cabo una alimentación saludable y se realiza ejercicio físico de forma regular.