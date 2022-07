Este verano consigue el bronceado ideal

Para conseguir el bronceado perfecto sin dejar de cuidar de nuestra piel, es importante realizar un buen plan de alimentación que contenga diferentes tipos de nutrientes. No obstante, es fundamental usar siempre filtros solares adecuados y acudir a un especialista para resolver cualquier duda.

En primer lugar, y como algo primordial, tenemos que incluir alimentos que contengan la vitamina B, ya que juegan un papel muy importante para mantener la elasticidad de la piel, favoreciendo la creación de colágeno. Esta vitamina está presente en carnes, pescados, hígado, pan o cereales integrales, huevos, tempeh, kéfir, miso, levadura y frutos secos.

El betacaroteno, quizás el nutriente más conocido para potenciar el bronceado, permite eliminar los radicales libres que el organismo genera como respuesta a agresiones externas, como el exceso de sol, tabaco, etc... y aumenta la producción de melanina, lo que favorece y acelera el bronceado. El alimento que representa a esta provitamina por excelencia es la zanahoria, pero otras frutas y verduras como el tomate, mango, papaya, piña, melón, naranja, sandía o pimiento, también lo contienen.

Uno de los componentes más importantes para el cuidado de la piel son los antioxidantes (vitamina A, C y E, selenio, zinc, etc....). Estos están presentes en alimentos de colores rojos, naranjas y amarillos como las frambuesas, tomates, zanahorias, aguacates, coles, brécol, pomelos, naranjas, limones, espinacas y cebollas. En concreto, las vitaminas A, C y E son esenciales para la renovación de la piel y mucosas, ayudando a producir melanina, nuestra protección natural contra los rayos UVB y UVA, protegen a la piel de los radicales libres y participan en la formación natural del colágeno.

El manganeso es un mineral que, en nuestro organismo, actúa como filtro y bloqueador natural de los radicales libres, pero también favorece la pigmentación de la piel. Para sumar este doble aliado a nuestra dieta, solo tenemos que consumir frutos secos, legumbres o cereales.

Asimismo, hay que añadir a la lista de nutrientes los ácidos grasos omega-3, que se encuentran naturalmente presentes en el pescado azul, frutos secos y aceites vegetales. Estos favorecen que el bronceado dure mucho más tiempo y son esenciales para evitar la deshidratación de nuestra piel y posibles quemaduras.

Finalmente, también es importante beber mucha agua, algo vital para evitar la deshidratación y mantener la piel hidratada. La mejor manera de mantener los líquidos de nuestro cuerpo en niveles perfectos es tener siempre a mano una botella y dar pequeños sorbos con bastante frecuencia, sin esperar a tener sed, que sería el primer síntoma de deshidratación del organismo.