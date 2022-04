Fast Good: la tendencia que ha llegado para quedarse

No, no me he equivocado escribiendo el término de comida rápida en inglés. El fast good es la tendencia que viene a contrarrestar el gran peso y lugar que ha ganado la comida rápida y grasienta o poco sana en nuestra gastronomía. Se trata de comida rápida, pero con calidad y productos saludables.

A pesar de que puede resultar algo novedoso o reciente, esta invención cuenta con unos 15 años de trayectoria. Primero apareció en países vecinos europeos y, desde entonces, el crecimiento de este estilo de comida ha sido exponencial, seduciendo a grandes chefs como Ferrán Adrià, Marc Veyrat o Paul Bocuse.

Esta tendencia ha inundado las ciudades de Madrid, Barcelona o Valencia, y comienza ahora a ganar territorio por el resto de España, ya que, normalmente, los consumidores cuentan con poco tiempo para el almuerzo o cena, pero no quieren hacer de su comida una bomba de calorías.