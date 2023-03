A evaluación ambiental esta semana el puente de la SE-40

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha anunciado este lunes que el proyecto de construcción de un puente para el tramo de la SE-40 entre Dos Hermanas y Coria, en la provincia de Sevilla, será remitido "esta misma semana" al Ministerio de Transición Ecológica para su evaluación ambiental una vez que ha concluido el periodo de exposición pública y se han analizado las alegaciones presentadas. En este punto, ha remarcado que el cierre de la SE-40 estará en 2023 gracias a una inversión de 1.000 millones de euros y ha pedido "poner en valor el desbloqueo del tramo" entre Dos Hermanas y Coria.

Así lo ha adelantado Sánchez en los Encuentros SER organizados en las Setas de la Encarnación, en el que se ha referido igualmente a la venta de la tuneladora comprada hace cerca de dos décadas para la ejecución de un túnel con el que unir Dos Hermanas y Coria, una opción que finalmente y después de años de espera ha sido descartada. Sobre este particular, la ministra ha señalado que "no vamos a pedir perdón por ello cuando lo justo sería reclamar responsabilidades a quienes no fueron capaces de encontrar una solución" en los siete años y medio de Gobierno, en alusión a los Ejecutivos del Partido Popular.

La "verdadera noticia es qué uso hicieron en el PP", ha sostenido Sánchez, que ha apostillado: "Ya se lo digo yo: ninguno más allá de dejar que el proyecto se oxidara al mismo ritmo que la tuneladora. Había que tomar decisiones y lo hecho hecho". El compromiso del Gobierno, a juicio de Sánchez, con la SE-40 es "incuestionable" y ha remarcado los 20 kilómetros que se han puesto en servicio en los últimos años.

Sobre las obras de sustitución de los tirantes del puente del Centenario, la titular de Transportes ha reconocido que esta actuación se ha visto "afectada" por la guerra en Ucrania y el efecto de ésta en el incremento de los costes de los materiales, cuando no escasez de los mismos. En esta intervención, ha recordado que la inversión es de 86,5 millones. Si a esta cantidad se le suman la ejecución de accesos alternativos mientras duran los trabajos, la cifra asciende a 120 millones.

La ministra de Transporte ha resaltado en su intervención que, sólo en movilidad y al margen de los fondos ya comprometido para el Metro de Sevilla y su línea 3, el Gobierno va a destinar a la capital 40 millones de euros con los que el Ayuntamiento podrá adquirir las nuevas unidades para la ampliación del tranvía desde San Bernardo a Nervión y para el tranvibús --línea rápida de autobús eléctrico--.

Raquel Sánchez ha cifrado en 673 millones de euros la inversión desplegada por el Gobierno de Pedro Sánchez en Sevilla. Sobre vivienda, ha reconocido que "queda mucho por hacer" en asuntos como la rehabilitación de pisos en zonas de transformación social y especialmente vulnerables, como Los Pajaritos. Sobre este asunto en particular, la ministra se ha comprometido en presencia del alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz, a "continuar" con los trabajos. "Contarás con mi apoyo", ha subrayado.