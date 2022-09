Alerta por sequía: Emasesa penalizará el mal uso desde octubre

La empresa metropolitana de abstecimiento y saneamiento de agua de Sevilla (Emsasesa) ha garantizado que no habrá restricciones en lo que al consumo doméstico se refiere ni subida de la tarifa, al tiempo que ha anunciado que prohibirá y penalizará determinados usos del agua potable --no se incluye la de pozo--, tales como el riego de jardines, el baldeo de calles y el llenado de piscinas y fuentes, privadas o públicas, que no tengan en funcionamiento un sistema de recuperación o circuito cerrado.

Son algunas de las decisiones que ha tomado Emasesa en la Junta General Extraordinaria celebrada este martes centrada en la "hoja de ruta a seguir" ante la falta de precipitaciones y, por tanto, el "agravamiento de la situación de sequía", que ha estado presidida por el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, junto a los regidores de las doce localidades a las que abastece la empresa, y que ha contado con la presencia del secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Hugo Morán, quien previamente había mantenido un encuentro de trabajo con ellos para analizar la coyuntura en la cuenca del Guadalquivir.

Muñoz ha trasladado en la reunión la existencia de un "escenario deincertidumbre" puesto que a la sequía en sí de la cuenca, que "aflora periódicamente" cada unos diez años, "se suman las evidentes consecuencias del cambio climático". "La situación es preocupante pero, gracias a que hemos hecho los deberes en los últimos tiempos, no es alarmante; de ahí que no nos tengamos que plantear ni cortes de suministro ni subidas de tarifas", según ha dejado claro.

Asimismo, el alcalde ha recordado la puesta en funcionamiento del embalse de Melonares, las constantes inversiones en mejora de la red, la responsabilidad, el compromiso y el "esfuerzo ahorrador por parte de la ciudadanía" o la planificación que permite el conocimiento de las sequías pasadas.

"Si bien hemos sido previsores y ya desde noviembre del año pasado contamos con una declaración del estado de prealerta y en junio se aprobaron las primeras medidas con el primer bando compartido entre todos los municipios, la lluvia no acaba de llegar, las temperaturas continúan siendo altas y las reservas siguen mermando", según ha explicado el regidor hispalense.

Muñoz ha insistido en la necesidad de "profundizar" en la campaña de ahorro 'Objetivo 90' --que persigue un consumo de 90 litros de agua por persona y día--, que ha propiciado hasta el momento una reducción del tres por ciento. Además, ha destacado que la empresa metropolitana de aguas también está inmersa en un proceso de transformación digital "que equivale a más eficiencia y a un mejor servicio". "En el marco de la sequía posibilitará ajustar los consumos mediante contadores inteligentes e individuales a través de inversiones que ascienden a 14 millones. "Ello permitirá un mayor control, familia por familia, por si hubiera pérdida de agua por alguna circunstancia".

Muñoz ha afirmado que se trabaja, además, en alcanzar acuerdos de colaboración con el sector agrícola para, en caso de necesidad, "poder disponer de aportaciones externas al sistema que garanticen el abastecimiento urbano a cambio de compensaciones", cuestión para la que ya se ha pedido apoyo tanto a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir como en el día de hoy al Ministerio. "No es una penalización ni se trata de ir en contra de un sector que también la necesita", ha subrayado.

El consejero delegado de Emasesa, Jaime Palop, ha insistido en esa misma línea y ha señalado al respecto que "si la situación de sequía empeora y se prolonga más de lo previsto y en intensidad, habrá que buscar otros recursos, como los que de destinan a uso agrícola y tal y como marca la ley, que establece que lo prioritario es el consumo humano y contempla compensaciones económicas por ese cambio de usos. No es un expolio, sino aplicar lo que dice la ley y el sentido común. Estamos negociando y llegaremos a un acuerdo", ha añadido.

Ante este escenario, en la Junta Extraordinaria de Emasesa se ha acordado la inminente activación del Estado de Alerta por Sequía. Se formalizará a través de bando municipal a partir del día 3 de octubre, "cuando, a tenor de las predicciones meteorológicas, se prevé que las reservas de agua en los embalses estén por debajo del umbral de los 268 hm3. La fase de alerta implica la publicación de bandos municipales en los respectivos ayuntamientos en los que se insta a todos los ciudadanos, organismos, empresas y demás colectivos sociales a un uso racional, responsable y solidario".

Esta fase supone, asimismo, la activación de la ordenanza municipal reguladora de las medidas excepcionales aplicables al abastecimiento domiciliario de agua potable como consecuencia de la sequía, "que recoge la supresión de los consumos de uso ornamental, recreativo y cualquier otro que no sea esencial, además de definir las posibles sanciones en caso de incumplimiento". En este sentido, las prohibiciones entrarán en vigor cuando se publiquen los bandos en la primera semana de octubre.