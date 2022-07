Celebra la amistad bajo el sello Brugal

¿Hay algo más bonito que celebrar la amistad? Reunirse un día cualquiera en nuestro bar o restaurante favorito de la ciudad para disfrutar y reír con los buenos amigos. Para Brugal no hay nada mejor que este tipo de planes y lo ha demostrado con creces una y otra vez en cada evento que organiza. En esta ocasión, para reconocer esos lugares que invitan a reunirse y agradecerles su papel en la celebración de la amistad, la marca de ron ha lanzado Best Places Amistad Verdadera .

“Es un honor poder participar como jurado en el Best Places Amistad Verdadera, un proyecto con el que Brugal va a reconocer la gastronomía de numerosos restaurantes de Sevilla y Málaga, y no solo ayudando a estos espacios a que sean reconocidos, sino también a los consumidores a la hora de elegir dónde disfrutar los mejores momentos con sus amigos”, admite Pepelu Martínez.

En septiembre la marca dará a conocer a los 10 locales finalistas de Sevilla que serán premiados con el distintivo Best Place Amistad Verdadera by Brugal. No obstante, el resto de locales que no hayan conseguido ser premiados, pero sí ser seleccionados en la lista del jurado, formarán parte de una guía de establecimientos de la ciudad donde una cosa estará más que asegurada: podrás disfrutar con tus amigos.

“Con la creación de este sello queremos agradecer a los hosteleros el hecho de que siempre estén ahí para acoger nuestras reuniones con amigos. Queremos que el distintivo Best Places Amistad Verdadera se convierta en un referente para ellos como empresarios y ofrecerles una plataforma de contenido local muy interesante para destacar entre los demás”, añade Nacho Vázquez