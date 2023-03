«Evitemos que los sesgos del pasado se automaticen en las decisiones del presente»

“Ojalá hechos como la concesión de este premio que me han dado, ayude a que más adolescentes andaluces opten por dedicarse a las matemáticas”. Nos lo dice Cristina Molero del Río desde París, donde lleva un mes trabajando en la Escuela Politécnica con un contrato posdoctoral de investigación. Nacida hace 28 años en Posadas (Córdoba), el próximo mes de junio viajará a Estados Unidos, en concreto a Rochester, en el estado de Nueva York, para recibir el Premio Internacional de la Sociedad de Clasificación a la mejor tesis doctoral en 2022 vinculada a esa especialidad matemática.

¿Cuáles son sus raíces?

Toda mi infancia y adolescencia la viví en Posadas. Mis padres ya están jubilados, él estudió Medicina pero trabajó muchos años como administrativo en juzgados y ella era profesora de matemáticas en Enseñanza Secundaria. Somos tres hermanos, el mayor también es profesor de matemáticas y el otro es médico. Hemos seguido el ejemplo de nuestros padres. Estudié en mi pueblo en el Colegio Andalucía y en el Instituto de Enseñanza Secundaria Aljanadic. Me gustaban mucho las matemáticas y el inglés, y me motivaba la idea de seguir el ejemplo de mi madre. Me encanta enseñar, y años después he descubierto lo fascinante que es investigar. Para mí, al principio, estudiar matemáticas eran sinónimo de ser profesora y dar clases.

¿Cómo empezó a decantarse por la investigación?

En tercer curso de la carrera conocí a Emilio Carrizosa, profesor que después fue mi director de tesis. En el verano posterior a ese curso, le dio mi nombre a una joven investigadora, Belén Martín Barragán, que se había licenciado en la Universidad de Sevilla y estaba en la Universidad de Edimburgo. Empecé a hacer con ella un trabajo, y después en cuarto curso estuve realizado el trabajo de fin de grado con Emilio Carrizosa y también con Rafael Blanquero, quien después codirigió mi tesis. Y fui descubriendo que lo que estudias tiene aplicaciones para solucionar problemas reales. Tras acabar el grado surgió la posibilidad de trabajar tres meses con la empresa sevillana Universal Diagnostics, que intenta sistematizar la detección precoz del cáncer, en mi caso fue para su línea de investigación sobre el cáncer de colon. Y estuve dedicada a aplicar técnicas de aprendizaje supervisado para intentar diferenciar a personas sanas de las enfermas en función de datos sobre las características biológicas de antiguos pacientes, e intentar extraer patrones de comportamiento.

Explique el tema al que se dedicó en su tesis.

En el trabajo de fin de máster, en 2017, me dediqué al 'random forest', lo que se conoce como 'bosques aleatorios', es una técnica de aprendizaje supervisado. Hice una revisión de las contribuciones investigadoras sobre ese método de optimización, donde el elemento base son árboles de clasificación, y se nos ocurrió otra manera de contribuir a su desarrollo.