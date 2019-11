Indignación vecinal en Sevilla Este por el olvido de la línea 2 de Metro

El nuevo impulso a la red de Metro de Sevilla con el anuncio de la construcción y ampliación de la Línea 3 (Pino Montano-Hospital de Valme) «antes de finalizar este mandato» que han realizado este lunes la Consejería de Fomento y el Ayuntamiento de Sevilla, ha levantado ciertos recelos en el distrito Este, uno de los más poblados y alejados de la ciudad y con eternos problemas de comunicación con el centro. Sus vecinos han mostrado este martes su «malestar» e «indignación» al considerar que «han olvidado» los compromisos electorales anunciados por el PP hace unos meses para solapar esta nueva línea con la número 2 del suburbano, que uniría Torreblanca con la Cartuja, pasando por Sevilla Este, Fibes y Santa Justa. «Nos sentimos engañados y abandonados con el Gobierno andaluz. En campaña, el PP nos prometió que ambas líneas irían de la mano, y ahora no han tenido en cuenta a los sevillanos de este distrito», aseguran desde la asociación de vecinos Las Ciencias, integrada junto con otras entidades, en la plataforma ciudadana ‘Línea 2 ya’.

Los vecinos de Sevilla Este no descartan movilizaciones para que se retome igualmente la línea 2 del Metro. Defienden que la llegada del suburbano al barrio es «una necesidad» y preparan ya reuniones para aunar esfuerzos en el distrito. «No puede ser que hace unos meses, el candidato del PP, Beltrán Pérez, llevara incluso a Pleno una moción para que las líneas 2 y 3 se construyeran juntas y solapadas, la primera hasta Santa Justa y la segunda hasta el Prado; y ahora la Consejería de Fomento del Gobierno de Juanma Moreno no solo no tiene en cuenta la línea 2, sino que además se anuncia una ampliación de la línea 3 hasta el hospital de Valme. No estamos en contra de la ampliación ni de la línea 3, pero estamos desilusionados y desanimados en esta nueva planificación del Metro», insisten los representantes vecinales de las Ciencias, en la zona conocida como Entreflores de Sevilla Este.

Estos vecinos señalan además a los responsables directos. «Queremos mostrar nuestro malestar con la Junta de Andalucía, porque entendemos que las competencias del Metro las tiene la Consejería de Fomento y creemos que es responsabilidad de la Junta de Andalucía», añaden.

Así, entre las medidas de presión que se barajan están, entre otras, la convocatoria de un nuevo encuentro de la citada plataforma en defensa de la línea 2 del Metro. «Vamos a reunirnos y analizar todo para ver qué acciones vamos a tomar. No descartamos movilizaciones». De hecho, hace casi dos años estos vecinos emprendieron una campaña de recogida de firmas para buscar el máximo apoyo a estas demandas.

Igualmente, esperan sumar nuevas adhesiones de entidades del distrito a la plataforma para «ganar más peso» en sus reivindicaciones; así como la opción de «elevar un escrito a la Junta Municipal del Distrito para que, posteriormente, se lleve al Pleno municipal, y, a su vez, al Parlamento andaluz».