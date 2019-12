La botellona «destroza» el Parque Guadaíra

En un tono irónico han descrito los hechos que han desencadenado esta madrugada una ola de destrozos. «Alguien decidió que para combatir el frío, era buena idea destrozar las yucas y hacer un fuego. Se ve que no ardía bien y añadieron un patinete».

Igualmente, en otro tuit, también acompañado de imágenes, la entidad vecinal prosigue enumerando los daños en esta zona verde, una de las más grandes de la capital. «También se han producido destrozos en el mobiliario urbano: papeleras, bolardos...»

Aseguran que el problema no es nuevo. Sin embargo, se ha recrudecido en estos últimos meses, sobre todo después del verano. «Antes de las vacaciones, se instaló un dispositivo municipal que controló el problema. Pero tras el verano, aquí no viene nadie. Los teléfonos del 092 y de la Policía del distrito funcionan pero no se cogen. O tras horas nuestras de insistencia, responden pero nos dicen que no tienen efectivos, dejándonos además caer que la prioridad son las botellonas del centro».