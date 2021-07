La Justicia tumba las elecciones del Colegio de Arquitectos de Sevilla

Al respecto, el juzgado recuerda que "tanto la legislación básica estatal como la legislación autonómica de colegios profesionales contemplan la autonomía organizativa y funcional de los Colegios Profesionales, que tienen competencia para regular el procedimiento para la elección de los cargos colegiales, que debe siempre ajustarse a principios democráticos".

En ese sentido, frente al artículo del Real Decreto sobre los Estatutos Generales de los Colegios de Arquitectos y de su Consejo Superior, "sólo de aplicación a falta de regulación expresa en los respectivos estatutos colegiales", el juzgado expone que "sucede que los estatutos del COAS sí contemplan de forma expresa la regulación del procedimiento para el voto por correo".

Según el juzgado, "no se trata de que la junta de gobierno (del COAS) no tenga competencia para elaborar un protocolo específico de voto por correo", sino que "lo que ocurre es que en el supuesto de autos, no sólo ha establecido un protocolo para la convocatoria de elecciones de 2020, sino que, además, y esto no es un protocolo, acordó (literalmente) implementar las normas colegiales con la regulación que, para garantizar el voto por correo, establecen los Estatutos Generales de los Colegios de Arquitectos y su Consejo".