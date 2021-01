«Las vacunas sí sirven para combatir las nuevas variantes del virus»

Nuestro país y el mundo entero se encuentran inmersos en una tercera ola de la pandemia, en la que estamos registrando récords tanto en el número de contagios como en el de muertes. Y los datos no invitan a la esperanza a pesar de que ya se están administrando las vacunas contra la Covid-19. Es importante estar bien informados acerca de la verdadera situación en la que nos encontramos, por ello, El Correo de Andalucía ha tenido la ocasión de entrevistar por segunda vez al Dr. Salvador Macip.

Ya nos atendió allá por el mes de octubre, al inicio de la segunda ola, este médico e investigador de la Universidad de Leicester y la Universidad Abierta de Cataluña, y autor de infinidad de obras y artículos científicos, del que podemos destacar, dentro del tema que vamos a abordar, Las grandes epidemias modernas.

¿Cómo prevé que va a ser esta tercera ola de la pandemia? ¿Será más dura que las anteriores?

Es difícil de predecir, porque depende de muchos factores, el principal, qué medidas tomamos para controlarla. También está presenta la incertidumbre de la nueva variante que está circulando en Europa, que si realmente es más infecciosa puede acelerar mucho los contagios. Las previsiones de momento no son buenas, y podría efectivamente ser peor a las anteriores.

¿Puede llegar a producirse una cuarta ola, o incluso alguna más?

Seguro que se producirán, aunque podrían ser más pequeñas. Las vacunas no conseguirán frenar la pandemia hasta que cubran un 80-90% de la población, y esto tardará muchos meses. Mientras, la pandemia irá haciendo olas.

¿Ha pasado lo peor de la pandemia?

No lo sabemos. Aún nos queda mucho por delante. A pesar de que las vacunas tendrían que ir frenando la pandemia, el pico que tendremos estos primeros meses del año puede ser grave.

¿Cuál va a ser la repercusión de las mutaciones del virus en la pandemia?

Primeramente, he de dejar claro que son variantes, no cepas, porque no han cambiado lo suficiente para que el virus se comporte de manera muy diferente, y esto es positivo. Variantes ha habido des del primer día, se conocen más de cuatro mil. El problema es cuando una adquiere una característica nueva. No sabemos aún si algunas de las variantes nuevas que circulan son más infecciosas, pero parece que sí. Si se confirma, la pandemia se puede acelerar. En el futuro podrían aparecer variantes peores, o incluso cepas, pero por suerte este virus cambia poco, comparado con otros.

¿Servirán las vacunas, que ya se están administrando, para combatir estas nuevas variantes?

En principio, las vacunas sí sirven para combatir las nuevas variantes del virus. Los estudios preliminares lo indican. Si algún día surgiera una variante o cepa que no fuera reconocida por ninguna de las vacunas disponibles, sería relativamente rápido ajustar alguna de ellas para que funcionara.

¿Durante cuánto tiempo serán inmunes al coronavirus aquellos que se vacunen?

Es una pregunta clave, pero aún no tenemos la respuesta. Hace demasiado poco que conocemos este virus.

¿Cómo valora que se está desarrollando el proceso de vacunación en España?

Podría haber sido más eficaz. Los problemas logísticos son importantes, pero con un poco más de planificación se podrían haber evitado algunos retrasos.

¿Cómo se está dando este proceso en Reino Unido?

También más lento de lo que se esperaba, pero comparativamente se ha vacunado a un porcentaje mayor de la población. También tenemos la ventaja de haber empezado antes.

¿Cómo se está viviendo allí esta nueva ola de coronavirus?

Con miedo. A pesar de estar confinados, la curva aún no ha dejado de subir, y lleva días haciéndolo muy rápido. Estamos acumulando récords de contagios y muertes, con cifras peores que las de la primera ola. Es probable que otros países de Europa se encuentren pronto en una situación similar.

Un tema que está causando bastante ruido en España, y en concreto en Andalucía, es la presencialidad de los exámenes universitarios, que en su mayoría se van a producir en las próximas semanas. Como docente ¿Qué opina al respecto?

En las dos universidades donde imparto clase se ha trabajado intensamente para poder hacer los exámenes online. En el Reino Unido prácticamente todas las universidades lo hacen. Los exámenes presenciales son un riesgo innecesario.

Por último, le pediría que le mandase un mensaje a la población sobre la importancia de la vacunación:

Sin las vacunas, la pandemia no terminará nunca. No es solo una opción personal, porque vacunándote también proteges a los otros. Las vacunas son tan seguras como otras que damos regularmente, y parece que muy efectivas. No hay excusa para no vacunarse.