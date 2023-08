Lo que no sabías de la Giralda

Construida en el siglo XII, en el año 1184, como alminar de la mezquita de la ciudad, la Giralda ha sido testigo de muchos acontecimientos históricos y culturales a lo largo de su larga vida. Hoy les quiero contar algunos de ellos.

1. La altura de la Giralda

La Giralda es una estructura imponente, que se eleva a más de 100 metros sobre el nivel del suelo, concretamente 104 metros.

Pero lo que muchos visitantes no saben es que la altura original de la torre era menor. Cuando se construyó en el siglo XII, la torre tenía una altura de 80 metros, pero a lo largo de los siglos se han añadido varias estructuras y adornos que la han elevado hasta su altura actual.

2. El campanario más alto de la época

En su momento, la Giralda fue el campanario más alto del mundo, superando incluso a la Torre de Pisa, con 55,86 metros de altura. Pero lo que es aún más impresionante es que fue construida en solo doce años, desde 1184 hasta 1196.

La torre fue diseñada por el arquitecto Ahmad ben Baso, y se cree que más de 30.000 hombres –en diferentes etapas y aspectos de la misma desde los trabajos iniciales hasta los remates- trabajaron en su construcción.

3. La transformación en campanario

Cuando los cristianos reconquistaron Sevilla en el siglo XIII, en 1248 de la mano de Fernando III “el Santo”, la Giralda fue convertida en campanario para la catedral de la ciudad.

Pero a pesar de los cambios que se hicieron, en las décadas sucesivas, en la torre para adaptarla a su nuevo propósito, todavía se pueden ver muchos elementos de su pasado musulmán.

4. El Giraldillo

El Giraldillo es la famosa veleta que corona la Giralda y de donde toma su nombre.

Representa la fe cristiana y la victoria sobre los infieles, y es una de las piezas más emblemáticas del monumento.

Pero lo que muchos visitantes no saben es que originalmente la veleta no era una figura sino una cruz. Fue en el siglo XVI, en 1568, cuando se realizó el mismo obre de Bartolomé Morel.

5. La rampa

Una de las características más curiosas de la Giralda es la rampa que recorre su interior es que no son escaleras sino una rampa.

Los constructores de la torre optaron por una rampa que permitiría a los muecines subir a la cima de la torre a caballo o mula. Hoy en día, los visitantes pueden subir la rampa para llegar al piso superior de la torre, y disfrutar de una vista espectacular de la ciudad.

6. La leyenda de los cuatro reyes moros

De pequeño me contaron una leyenda que no sé de su veracidad ni la he podido encontrar en ningún sitio, mi padre me decía que en cada una de las esquinas de la torre había cuatro estatuas de reyes moros que representaban a los cuatro reyes que gobernaron Sevilla antes de la conquista cristiana.

Esa leyenda indemostrable –hay que tomarla como leyenda, sin rigor- decía que si uno se situaba frente a la estatua del rey que más se parecía a él y daba tres vueltas alrededor de la Giralda, su deseo se hacía realidad. No hay ninguna evidencia que respalde esta leyenda pero me he acordado de ella y quizás se bueno resucitarla.

7. La Giralda en la literatura

La Giralda ha sido mencionada en numerosas obras literarias a lo largo de los siglos. Washington Irving, el famoso autor de “Cuentos de la Alhambra”, vivió en Sevilla y decía de ella que era “la torre más hermosa del mundo”.

También aparece en la obra, ambientada en Sevilla, de Miguel de Cervantes, en la ciudad hay 48 azulejos que nos lo recuerdan.

8. El terremoto de Lisboa

En 1755 el terremoto en Lisboa, en Portugal, causó daños leves en la Giralda. Los remates fueron derribados por el seísmo y cayeron al suelo. Pero solventó bien el terremoto y las campanas siguieron sonando.

9. La Giralda en la cultura popular

La Giralda es sin duda uno de los símbolos más reconocidos de España, y ha sido representada en todo tipo de productos de merchandising, desde camisetas hasta tazas de café. También ha sido imitada en muchos otros lugares del mundo, como en Miami o en Kansas, lugares que tienen una gran vinculación con la capital hispalense.

La Giralda de Sevilla es un monumento muy especial con una historia fascinante. Desde su construcción como minarete musulmán hasta su transformación en campanario cristiano, la Giralda ha sido testigo de muchos acontecimientos históricos y culturales siendo hoy uno de los lugares y monumentos más interesantes del mundo.