Pan para todos

Para nuestra dicha, estamos asistiendo a la llegada de una nueva generación de panaderos, implicados en devolver la dignidad al pan, armonizando la experiencia del viejo oficio con los avances tecnológicos y el talento innovador. Como ejemplo, Domi Vélez, con su horno en la calle Suecia de la sevillana localidad de Lebrija, premiado como “The Best World Baker of the Year 2021”, elaborando un exquisito “Pan de Autor” que tiene que probar.