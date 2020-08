«Reabriremos en Beirut nuestra escuela, ayudar a tantos niños nos ha cambiado la vida»

¿Cuáles son sus raíces personales?

Nací en Sevilla hace 23 años. Mis padres, Santiago Agüero y Trinidad Lorenzo, son profesores. Me gusta Sevilla pero no siento demasiado apego, siempre he tenido mucho interés en viajar y en conocer mundo. Estudié en el Colegio San Francisco de Paula y el bachillerato lo hice en el Instituto Martínez Montañés, el único centro público que da en Andalucía el Bachillerato Internacional. Fue una experiencia muy buena que me ha marcado. Después sentí la necesidad de salir fuera del núcleo familiar y me planteé el reto de irme a Australia, que tiene uno de los mejores sistemas educativos del mundo. Hice gestiones en seis universidades, una me ofreció una beca muy buena y allí me fui en 2017, a la ciudad de Brisbane. Hace un mes terminé su doble grado en Marketing y Periodismo.

¿La solidaridad con el prójimo ha formado parte de sus vivencias desde la infancia?

Sí, porque he crecido a la vez que mis padres desarrollaban el proyecto Escuela Cultura de Paz. Con ellos estuve también cuando fueron con un grupo de jóvenes de Sevilla a Naciones Unidas, en Nueva York, y pude tomar la palabra en la sede de la ONU. Pero también yo hacía voluntariado con ancianos. Cada año, en la semana de la Feria de Sevilla, dedicaba dos o tres días a estar mucho en la residencia de las Hermanitas de los Pobres con los ancianos que allí vivían. No había mes del año en el que yo no hiciera actividades de voluntariado.

¿Y el punto de partida de 26 Letters?

Lo comienzan dos hermanas gemelas, madrileñas, Tamar Taibo Palomares y Janira Taibo Palomares, a las que yo había conocido a través de Escuela Cultura de Paz. Con 19 años, Janira fue al Líbano en un intercambio como parte de su carrera universitaria, Estudios Árabes e Islámicos. Y conoció en Beirut a Salah, sirio, de 13 años, uno de tantos niños que están por las calles buscándose la vida para ganar algo de dinero. Sobre todo sirios que han escapado de la guerra en su país. Ese niño le pidió que le diera clases de inglés. Surgió un gran vínculo de amistad, y cuando Janira se lo contó a su hermana Tamar, ésta cambió sus planes, dejó la carrera de cine que estaba estudiando en Madrid y se fue a Beirut para ayudar a su hermana. Se les unió Germán Pinto, un joven sevillano que cursaba los mismos estudios que Janira, se habían conocido en Marruecos. Y después me uní yo desde Australia y entre los cuatro cofundamos 26 Letters, mi primer viaje al Líbano fue en junio de 2018.