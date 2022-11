Un vino con... Enrique Sánchez

Hace un fantástico día. Hoy he quedado con mi invitado en Triana. Nuestros respectivos abuelos llevaban a gala ser de este barrio. De hecho, el mío lo llamaba “la parte correcta del río”. Quedamos en uno de los bares desde donde vemos la orilla de Sevilla. Nos sentamos en una mesa al solecito. Mientras los barcos pasan, pedimos un vino y Enrique elige: “¿Nos trae un par de copas de ‘Zancúo’, por favor? Este era el vino favorito de mi padre”, me dice, con algo de nostalgia en la voz y, si me apuran, también en la mirada. Es curioso. Nos acabamos de sentar y ya me ha mencionado a su abuelo y a su padre por lo que me hago una idea de la importancia que para él tiene la familia.

A Enrique Sánchez ya le conocen en su faceta profesional. Me atrevería a decir que forma parte de la familia de todos nosotros. Lleva más de una década entrando en su casa cada tarde a cocinar con productos andaluces y presentándonos a los productores de nuestra tierra, dándole el valor que merecen nuestras materias primas, promocionando el comercio local. Miembro de tres hermandades: la del gurruñito, la del volquete y la del huevo frito, con su fiel escudero Amador, nos presenta una cocina dinámica, simpática y distendida, sin grandes pretensiones, adaptada a todos los públicos.

Enrique ha tenido mucha suerte en esta vida. Esa suerte que se logra a base de horas de trabajo incansable y formación continua. Esa suerte de los profesionales que no tienen vacaciones o que las aprovechan para irse a trabajar a otro restaurante y seguir aprendiendo. Esa suerte de la permanente insistencia en la búsqueda de la perfección con el objetivo de hacernos felices porque no olvidemos nunca que ese es el único objetivo de cualquier cocinero que se precie: hacer felices a sus clientes. Transmitir esa sensación de placer que encontraba junto a su padre con quien, todos los fines de semana, pasaba horas cocinando, codo con codo, desde que tenía cinco o seis años compartiendo lo más valioso que se puede compartir con un padre: tiempo. Esta costumbre no la perdió hasta que las responsabilidades profesionales le hicieron marcharse de casa.