Anodina novillada para despedir las jornadas dominicales

El primero del cartel era el rondeño Pablo Páez, un novillero ya veterano que se enfrentó en primer lugar a un burraco correoso al que recibió a portagayola antes de instrumentarle lances de todos los colores sin demasiado orden ni concierto. La verdad es que el bicho, que parecía que podía humillar, no llegó a empujar nunca en la muleta. El trasteo del chaval hubo tanta voluntad como escasez de brillo. Tampoco iba a poder ser con el cuarto, un novillo suelto en los primeros tercios –eso no suele ser malo en este encaste- pero definitivamente corto de viajes. La verdad es que el animal no tenía un pase y el rondeño, que había brindado a la parroquia, acabó abreviando. Se le agradeció.

González-Écija, uno de los novilleros más placeados de la actualidad, tenía el derecho y el deber de mejorar la impresión mostrada en este mismo ruedo, no hace tantos meses, con aquel excelente envío de El Parralejo que acabó convirtiéndose en un regalo envenenado para la terna que lo despachó. ¿Lo consiguió? El ecijano se iba a encontrar con un segundo más que potable al que entendió mejor por el pitón derecho en una faena discontinua e intermitente en la que sobraron algunos tirones. Lo mejor, ya está dicho, llegó sobre la diestra cuando fue capaz de ligar e imprimir ritmo a sus muletazos. Pero el asunto no llegó a concretarse ni contó con la rúbrica de la espada. El quinto, muy en tipo de la casa, engañó en los primeros muletazos por su movilidad pero acabó acortando drásticamente sus viajes después de un extraño por el pitón izquierdo. Se le concede el beneficio de la duda.

El tercero del cartel, finalmente era Álvaro Burdiel, de nacimiento sevillano pero crianza madrileña. Lidió un tercero mansurrón, de embestidas seguidas y muy pegajosas que nunca se despedía en los embroques. Anduvo profesional y resolutivo hasta el punto de dar la única vuelta al ruedo del festejo tras una petición insuficiente. Sembró muchas más dudas con el sexto, un animal manejable por el pitón izquierdo que no terminó de convencer al novillero que anduvo más bien espesito.