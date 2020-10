Curro Romero: veinte años después del adiós

Pero es que el diestro cordobés iba a terminar de rizar su particular rizo en el que, a la postre, fue el último paseíllo de Curro Romero en Sevilla, la tarde del 2 de mayo de 2000, Martes de Farolillos. El cartel lo completaba Curro Vázquez. Pero los ‘curros’ pasaron de puntillas y el ‘Fino’ cuajó de cabo a rabo a un gran ejemplar de Juan Pedro Domecq llamado ‘Opíparo’ que marcó su techo artístico en la plaza de la Maestranza. El último toro que había matado Curro se llamaba ‘Sigiloso’ . De esa misma guisa, silencioso, abandonó el camero la plaza mientras el crepúsculo se adueñaba del Arenal. Nadie lo sabía entonces pero no volvería a pisarla vestido de luces...

¿Qué pasó después? En la feria de San Miguel de aquel ya lejano 2000, los nuevos responsables de la empresa Pagés tuvieron que asumir un descalabro inesperado que revelaba ciertas tensiones en la trastienda y los vaivenes de los corrales. Curro Romero, José María Manzanares y Morante de la Puebla –terna estrella de aquel ciclo septembrino- se ‘cayeron’ del cartel previsto para el 23 de septiembre presentando sendos partes facultativos en el mismo día del festejo. Los tres espadas fueron sustituidos con desigual fortuna por Pepe Luis Vázquez, Fernando Cepeda y Juan Bautista en medio de un escándalo monumental. Pero es que Emilio Muñoz y Rivera Ordóñez se apuntaron a la espantada al día siguiente echando una nueva ración de gasolina a un fuego que iba a tener muchos rescoldos...

En el fragor de la polémica, Curro Romero y Morante de la Puebla quisieron oficiar un desagravio a la sufrida afición hispalense ofreciéndose a actuar mano a mano en un festival a beneficio de ANDEX, la asociación de niños oncológicos que presidía –y preside- María Luisa Guardiola. Se pretendía que el marco fuera plaza de la Maestranza. Pero los nuevos gestores de la empresa Pagés vetaron el empeño en medio de una tensión evidente. Eduardo Canorea salió al paso del asunto afirmando que la empresa Pagés no tenía “nada en contra de este festival, ni de ANDEX ni sus cabezas rectoras”. “He procedido así para salir al paso de oportunismos totalmente inoportunos”, remachó el nuevo empresario del coso del Baratillo.

Curro y Morante llegaron a convocar una rueda de prensa en la que afirmaron que no habían estado en San Miguel “por respeto a la afición”. Pero aquel encuentro con los periodistas acabaría pasando a la historia –y escribiendo parte del guión que iba a deparar el futuro- por las declaraciones de Curro Romero: “Si el empresario no quiere contratarme el año que viene, allá él; si quiere hacer una barbaridad, no le arriendo la ganancia, pero yo no me voy a arrastrar porque no soy una caja de pescado...”