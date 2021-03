Daniel Luque: «Si se da Sevilla sería un empujón excepcional»

La temporada 2020 no dejó buen recuerdo para casi nadie. Pero hay algunos toreros que supieron surcar aquel desierto para mostrar su gran momento. Daniel Luque es uno de ellos. El boca a boca de los profesionales y la excepcionalidad de todas las corridas celebradas el pasado año han vuelto a situarlo en el trampolín de lanzamiento. Se había apeado del tren en un momento de búsqueda de madurez personal que ha ido paralela a la taurina. El diestro de Gerena mantiene aún la juventud pero es un veterano que ha sabido responderse muchas preguntas. Está anunciado en Sevilla y comienza campaña este domingo en Morón. La evolución del covid-19, una vez más, tendrá la última palabra...

A pesar de la pandemia y de todo lo que nos está tocando vivir... el toro va a salir de nuevo.

Es un privilegio poder estar ya anunciado y haber asistido a la presentación de una cartel después de tanto tiempo parado. La procesión va por dentro y es importante para nuestra moral que esto vaya poco a poco avanzando.

En cualquier caso, y dentro de las dificultades de 2020, fue una temporada que sí le sirvió mucho a Daniel Luque.

Sobre todo porque no he rehuido a nada. Decidí tirar para adelante y torear con los aforos permitidos, con todas esas historias que tenemos encima... Pero donde no hacemos nada es metidos en casa. Tenía que demostrar en la plaza todo lo que había reivindicado estos años aunque fueran pocas oportunidades.

La clave ha sido el boca a boca, más allá de la categoría del escenario.

Esas cosas ayudan mucho. El aficionado es el que quita y pone al final. De eso no hay duda. Hasta cuando estamos en el campo y andamos bien se corre la voz y la gente quiere verte en la plaza. Eso es muy importante y ha sido una constante en estos años. Se trata de mantener una chispa, de no apagar nunca la llama para seguir al mismo nivel.

¿Se puede marcar algún punto visible en el que todo cambia?

Todo cambió cuando llegué al fin, cuando toqué fondo... Ahí pude ver la realidad de esto. De los que estaban y dejaron de estar; de los que creían y dejaron de creer... Ahí me vine arriba. Empecé de cero. Lo primero era encontrar a la persona y luego al torero. A partir de ahí tenía que intentar convencer a todo el mundo. No había que buscar culpables. La culpa sólo era mía y tenía que aceptar esa derrota para volver a escalar hacia la cima que es donde quiero estar.

Son dos caminos interesantes y paralelos: la inmersión personal y la recuperación taurina...

Todo va unido. Cuando recuperas a la persona acaba saliendo el torero. Pero se pierde mucho por el camino. En estos años no me he visto anunciado en algunos sitios y cuando te ponen en un cartel te crees que ése no es tu sitio. Pero es que a lo mejor sí lo era pero en ese momento no lo comprendía. He tenido que entender una serie de cosas muy distintas a las que viví al principio de mi carrera. Nunca había sufrido; había gozado de las facetas más positivas de una profesión que también puede tener una cara amarga. Había dejado ir muchas oportunidades pensando que siempre podían volver hasta que me di cuenta que no era así. Ahí es donde intentas avanzar, acordándote de esos momentos en los que ha sufrido tanto, aunque te veas anunciado con corridas a las que no estás acostumbrado pero eres capaz de ganar la batalla... eso da mucha moral.

Es importante ser sincero con uno mismo.

Siempre lo he sido, para mal o bien. A veces cometes errores pero lo importante es saber que los has cometido y trabajar para no cometerlos más. No hay que culpar a nadie. El único culpable de todo lo que vivido o he dejado de vivir he sido yo. Y ahora el culpable de volver a vivir estos momentos también soy yo con la ayuda de mi gente, mi cuadrilla, mi familia... de todos los que siempre han estado ahí.