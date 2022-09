De la ley de presunto bienestar animal, pasando por los festejos populares

Dentro de las aberraciones jurídicas que está sembrando el gobierno de su sanchidad brilla con luz propia esa Ley de los Animales, alumbrada por lo mejor de cada casa, que más allá de las imbecilidades que propone también apunta a la última línea de flotación del medio rural, de su equilibrio, de su sabiduría, ritos y tradiciones, de la gente que verdaderamente lo conoce y aún lo ampara, de esa cacareada España vaciada que no necesita ecologistas de moqueta para sobrevivir... Equiparar a los hombres con los animales, individualizarlos, humanizarlos... sólo es un paso atrás en esta vieja Europa que está empeñada en volar para siempre los valores humanocristianos que la ampararon. Y metan ustedes en el saco todo lo que se les ocurra: feminismo radical, veganismo, políticas de género... Así nos va.

Pero el asunto tiene otro calado que merece ser puesto en evidencia. Son leyes que, en realidad, consagran la autoperpetuación a sus autores, otorgando un dudoso apoyo al irreconocible Partido Socialista del señor Sánchez, dispuesto a pescar en cualquier charco. El texto consagra la creación de no sé cuántos chiringuitos paralelos que necesitaran ser nutridos del personal afín y los sueldos correspondientes. Se trata de trincar la tela, ni más ni menos, de chupar del frasco. Eso sí, en nombre de los animales.

El prestigioso biólogo y naturalista Javier Castroviejo, antiguo conservador de Doñana, criticaba duramente ese texto legislativo en un vídeo compartido por la Fundación Artemisan. “Esta ley es un atentado clarísimo y me temo que eficaz contra lo que queda del mundo rural, y esta ley lo barre con unos criterios entre siniestros y oscuros que no se sabe si es la sensiblería, si es intentar acabar con tradiciones milenarias como la caza, si es una moda que hay del extranjero mal traída...” argumenta Castroviejo. Pues no hay más preguntas, señoría...