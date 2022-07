Del toro y el fuego

Algunas veces hemos escrito de ello: un viejo ganadero dijo una vez que una vaca muerta en el campo exigía mover más papeles que el cadáver de un hombre. La frase, tenga o no tenga un punto de exageración, nos sirve para tirar del hilo de ese falso ecologismo de pantalla de ordenador que ha condenado al campo y sus órbitas a una estrafalaria galera de burocracia que nada tiene que ver con el agro, su verdad y un equilibrio que depende directamente de la sabiduría ancestral de los hombres que lo habitan.

¿Qué tiene que ver la creciente España quemada con el mundo de los toros? Mucho más de lo que pudiera parecer. No, no se trata de arrimar esa ascua ardiente a nuestra sardina. Gravitamos en las mismas órbitas. Los falsos ‘ecos’ son los culpables directos de esos campos sin limpiar –bombas de relojería en cuanto llega el verano- en los que no se puede retirar ni un rastrojo; en los que ya no entran los rebaños, pastan las reses ni hieren la hoz ni la azada. Son los mismos que ponen los ojos en blanco con ciertas especies pero han roto la cadena trófica al obligar a retirar e incinerar las reses muertas de las dehesas, alimento natural de carroñeras que ahora atacan al lechón o al choto.

Sería muy positivo que los burócratas del ecologismo contemplaran las reses –venados, cabras, vacas, caballos- carbonizadas en las manchas arrasasdas. Pero ya se sabe que corazón que no ve, corazón que no siente... España arde porque el campo necesita de los hombres que le dieron sentido, no de políticas que engordan presupuestos y bolsillos, alimentan campañas de nada y otorgan pulso a ese neocomunismo que busca razones para subsistir apuntándose a todos los bombardeos. A partir de ahí pueden ustedes meter en el saco –algunos lo llaman progresismo- el feminismo salvaje, la ideología de género, el estúpido lenguaje inclusivo, el secesionismo y el separatismo, la condena de la libertad de expresión, la corrección política, el veganismo y el animalismo... No, el campo no se ha librado de toda esa amalgama de memeces. Se ha politizado hasta el ridículo mientras arde sin remedio. Eso sí: la panda de mercachifles echa la culpa al cambio climático. Afortunadamente ya les queda poco tiempo para vender su crecepelo.