Dos orejas y seis tíos

La corrida no se libró de la atmósfera electrizante que rodeaba la celebración de la flamante Copa del Rey ganada por el Real Betis Balompié. El fragor de la fiesta futbolera llegaba a los tendidos maestrantes que no se libraron del pertinaz vuelo de un helicóptero policial que debía andar vigilando las multitudes que pululaban por el centro de Sevilla, muy cerca del coso del Baratillo. No era una corrida al uso. La empresa Pagés había tirado por la calle de en medio metiendo en el mismo corral a seis toreros sevillanos del gusto del aficionado que sólo necesitaban un trampolín válido para dar su propio salto. Era una corrida de cabales, muy de la familia del toro de Sevilla, de caras conocidas y, especialmente, de confianzas renovadas. Oliva cortó una oreja siendo fiel a su más genuina personalidad; Jiménez se reveló como gran intérprete pero todos, los seis, aprovecharon de cabo a rabo la oportunidad que se les brindaba dando lo mejor de sí mismos en una interesante tarde de toros en la que no hubo concesión al aburrimiento.