El Primi: un percance espeluznante

El joven novillero, desesperado por la tardanza de su traslado a Sevilla, atendió a Víctor García-Rayo en el programa semanal de 7 Toros 7 de 7TV desde su habitación del Hospital General de Ciudad Real sin perder el temple. “Los médicos han estado asustados desde el primer momento por el ojo” explicó el novillero, que presenta el rostro hinchado, la nariz taponada y un parche tapando el globo ocular. “Aún no se pueden creer que haya conservado el ojo; no lo he perdido por un milímetro y ha sido un auténtico milagro que pueda conservarlo aún”, insistió El Primi describiendo punto por punto los gravísimos y dolorosos destrozos que presenta en el rostro. “Tengo el párpado reventado, el pómulo, la nariz... los lagrimales me los arrancó pero lo más importante, lo milagroso, es que el ojo siga ahí”, añadió el prometedor novillero.

Mención aparte merece el culebrón burocrático que ha ido retrasando hasta la desesperación el traslado a Sevilla. “Desde el sábado ya habíamos comunicado que nos íbamos a poner en manos del doctor García Perla, que nos está esperando desde entonces con una amabilidad tremenda pero al ser dos comunidades distintas el traslado se ha complicado entre las mutuas y la Seguridad Social” explicó El Primi. “Llevo cogido desde el sábado y aún no me han operado; la mutua echa la culpa a la Seguridad Social y la Seguridad Social a la mutua...” prosiguió el torero sin disimular su desesperación. “Queríamos pagar una ambulancia privada para irnos al Virgen del Rocío, donde ya tengo hasta cama pero eso implicaría un alta voluntaria y eso no lo debemos hacer...”

“Yo no quiero dar pena porque el toreo es grandeza pero no es normal que pasen este tipo de cosas en los tiempos que estamos” recalcó Primitivo López recordando los detalles del percance: “El novillo me estaba sirviendo mucho pero al entrar a matar me echó la cara arriba y me dio con el pitón en el ojo... empezaron todos los problemas: allí, en la ambulancia, pasamos un ratito...”. El torero, que no tiene ninguna queja del centro hospitalario de Ciudad Real, ya se encuentra de camino a Sevilla y pronto podrá dejar atrás esta pesadilla para ponerse en manos del doctor García Perla. Comenzará entonces un largo proceso de rehabilitación. Aún no puede haber plazos para volver a ponerse delante de la cara del toro.