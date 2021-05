El toreo sale del corredor de la muerte

Hay que aprender de estas lecciones para reconstruir un futuro que sigue estando plagado de peligros, dentro y fuera del propio planeta taurino que –es un poner- no puede permitirse errores tan garrafales como la esmirriada corrida lidiada en Aranjuez. Pero hay más: el sector se empeña en renovar su vocación cainita, alimentando esa guerra fría –y no tan fría- que enfrenta los empresarios más encopetados con algún pretendiente con ideas nuevas y ganas de trabajar. Ya hemos hablado de ello en alguna ocasión. Y de muestra, un nuevo botón a cargo de José María Garzón, que ha ideado un cartel inédito, oportuno y lleno de argumentos para montar su segundo festejo al frente de la plaza de Morón de la Frontera. Los nombres de Urdiales, Aguado y Ortega se funden en una terna atractiva y de sabor clásico que tendrá que demostrar su poder taquillero –y sus opciones de futuro dentro de un escalafón viciado y cargado de trienios- con un aforo autorizado del 50%. Se le da una nueva ‘chance’ a los toros de Murube, que alternarán con los de Juan Pedro Domecq. La clase de las reses de Las Cobatillas tratan de recuperar el terreno perdido en la lidia a pie. Se las sigue esperando con interés...

El caso es que huele a cambio de ciclo mientras se percibe la derrota del virus gracias al esfuerzo de nuestros sanitarios y la velocidad de crucero que ha tomado la vacunación. Pero no conviene bajar la guardia y tener bien marcados a los enemigos. No sólo de esta lamentable pandemia que nos sigue recordando, como en un Miércoles de Ceniza eterno, que polvo somos y en polvo nos convertiremos... Nos referimos al fin de la nefasta etapa sociopolítica abanderada por un narciso mentiroso que nos quiere vender el último crecepelo cocinado en la marmita de su Rasputín particular, que ya no está para vender muchas motos. Sí, hablamos de esa supuesta Ex-paña de las maravillas que el padrecito Sánchez nos regalará en 2050. Si seguimos coleando seremos más solidarios, sanos, sostenibles, inclusivos, con perspectiva de género, progresistas y por supuesto veganos. Ojo al dato: el consumo de carne se coloca en el punto de mira de los de siempre. Se demoniza al ganadero y con él, se vuelve a poner a los pies de los caballos –y las caballas- un ancestral modo de vivir. Pero más allá de todo eso, como en la peor de las pesadillas comunistas, se pretende que la gente hable, piense y hasta coma tal y como le ordene el zar del helicóptero. La elección es bien sencilla: dictadura ideológica o libertad de pensamiento. Y ahí también entran los toros. Sólo deseamos una cosa. Que en 2050 toda esa mercancía averiada sólo sea historia. La peor de nuestro pasado reciente.