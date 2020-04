Farolillos en la memoria y luto en las banderas

Ya deberían haberse encendido esos farolillos que sí lucieron virtualmente en la alegría íntima, necesaria y natural de tantas y tantas casas que no dejaron de brindar por lo más sagrado: la vida. Es la misma alegría que debemos transmitir a los más pequeños, víctimas colaterales de esta pandemia que ha llegado para cuestionar tantas cosas, también en lo taurino. Los carteles impresos y el programa de mano de la empresa Pagés marcaban una cita de lujo para este antiguo Lunes de Alumbrado: nada menos que El Juli, Talavante y Roca Rey anunciados con la corrida de Victoriano del Río. Pero ya se tenían que haber celebrado otras citas de lujo por las que habrían desfilado los nombres de Morante, Pablo Aguado, Manzanares... Nada podrá ser como se preparó y los sueños de recuperar en septiembre están más que disipados. Ya no pensamos en recoger los platos rotos de este nefasto 2020 que se sabe irremisiblemente perdido. Pero las dudas empiezan a asaltar en torno a 2021: ¿Qué pasará con los espectáculos de masas? De ser cierto lo que avanzan algunos presuntos especialistas nos podemos encontrar con un complejo panorama que obligaría a profundos cambios estructurales a un sector que, hasta ahora, no ha sabido revocar algunas inercias seculares. La administración pública también tendrá que estar a la altura de las circunstancias. El afán recaudador debería dar paso a una tutela cultural. ¿Quién le pone el cascabel a este gato?